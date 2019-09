Inseguridad: considerada por comerciantes con el jefe policial

Esta ciudad, como la generalidad de las poblaciones que se encuentran en la geografía nacional sufre los embates de la inseguridad y en la semana precedente se desarrolló un encuentro para considerar la problemática.La reunión de referencias tuvo lugar en la sede del Centro Comercial Industrial y de la Producción, razón por la cual consultamos a Jorge Chiabrando, titular de la institución gremial quien resaltó que "el comisario- Luciano Gabinetti- es el que se acercó para proponer charlar con comerciantes, empresarios y prestadores de servicios en relación a la inseguridad, cosa que me cayó muy bien. Así que tuvimos una reunión importante, no para hacer catarsis sino para escuchar cuál es la problemática de la inseguridad en Sunchales, y la visión dada por el comisario.Prosiguió su relato señalando que "se llegó a una conclusión interesante, no hubo una pata política en esto, y se ha conformado un grupo de trabajo para seguir avanzando en esto, se tomaron decisiones importantes relativas a un plan de seguridad en el que estamos trabajando entre la comisaría y los comerciantes."Plan sobre el que, por supuesto, no vamos a brindar detalles, porque sería dar la bandeja servida a la delincuencia. Nos reuniremos periódicamente para conocer los avances. Estamos muy contentos porque este es un paso más que damos no sólo para nuestro bien sino el de toda la comunidad", concluyó.