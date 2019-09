Grabois negó ser heredero de D'Elía

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El dirigente social Juan Grabois rechazó ayer los elogios del ex líder piquetero Luis D'Elía al aclarar que él no es "heredero ni vocero oficioso de nadie". El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) respondió de esta manera a los dichos del dirigente del partido MILES.

"Soy solidario con D'Elía, su detención es injusta, pero en política no soy heredero ni vocero oficioso de nadie. Sólo asumo errores de los procesos en los que participo", aclaró el joven, amigo del Papa Francisco.

Además, Grabois cuestionó a "ciertos medios" de comunicación que, según él, "intentan continuamente" colocarlo "en posiciones ajenas" a las suyas.

En declaraciones a La 1110, D'Elía había calificado al integrante de la CTEP como su heredero "en el universo de los movimientos sociales".

En este sentido, el detenido dirigente kirchnerista sostuvo que Grabois "es un pibe bien intencionado, muy formado, abogado, de mucho compromiso con los más pobres".