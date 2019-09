BUENOS AIRES, 24 (NA).- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó ayer que no tiene pensando irse del país si pierde las elecciones el presidente Mauricio Macri, y señaló que sigue "dando la batalla". "Nosotros estamos dando la batalla, estamos trabajando para el 27 de octubre con toda la fuerza. Lejos de mi forma de pensar, no me voy de la Argentina, me quedó acá", aseguró la funcionaria nacional.En declaraciones a radio Nacional, Bullrich se expresó así luego de que una nota periodística asegurara que planeaba irse del país si cambiaba el gobierno en diciembre próximo."Esperamos ganar y si eso no fuera así, seremos la principal oposición", sostuvo la ministra de Seguridad, al tiempo que indicó: "Sé cómo hicimos las cosas, estoy tranquila de la manera en que actuamos en el Ministerio de Seguridad y lo que hemos hecho".