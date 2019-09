Ingresó al Senado pedido para desaforar a Cristina

BUENOS AIRES, 23 SEPTIEMBRE (NA).- El pedido de desafuero que firmó el juez federal Claudio Bonadio sobre la ex presidenta Cristina Kirchner ingresó ayer a la Cámara de Senadores, donde tiene nulas chances de avanzar. El magistrado federal hizo el pedido el pasado viernes y este lunes entró el documento a la Cámara alta.Bonadio solicitó el desafuero de la senadora nacional por Buenos Aires al elevar a juicio oral la denominada causa de los "cuadernos", por supuesto fraude en la obra pública, que la tiene como principal acusada.En la presentación ante el Congreso, el juez federal detalló que sobre Cristina Kirchner pesa una prisión preventiva y adjuntó un informe con la elevación a juicio del caso.El bloque Justicialista del Senado, a cargo del cordobés Carlos Caserio, ya anticipó que no tratará el pedido de desafuero, y el oficialismo no tiene número para hacerlo por su cuenta, por lo que es difícil que avance.