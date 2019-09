Gerónimo Hevia y su gran título provincial

En el marco del programa “Santa Fe Juega 2019” se disputó en Santa Fe la Final Provincial de ajedrez sub 14 y sub 16 femenino y masculino, en que participaron 5 regiones: Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto.Los equipos participantes provenientes de cada una de estas cinco regiones atravesaron la instancia local, departamental y regional y, de esa manera, accedieron a disputar las finales provinciales en Santa Fe. El representante del Centro Empleados de Comercio de Rafaela, Gerónimo Hevia, se consagró campeón invicto en la categoría Sub 14, producto de cinco victorias y dos empates. De esta forma, además de consagrarse campeón provincial, será el primer tablero de nuestra provincia, un orgullo para la ciudad teniendo en cuenta los fuertes ajedrecistas rosarinos que se hicieron presentes.El mencionado ajedrecista está pasando un muy buen momento, consagrándose campeón en varios torneos de los que ha participado. Vale mencionar que ha logrado, a pesar de sus doce años, ocupar varias veces posiciones de privilegio en Campeonatos Argentinos, Peoncitos de Junín, etc..Gerónimo se está preparando para llegar de la mejor manera a la “Final del Campeonato por Equipos”, que se disputara del próximo 5 al 11 de octubre en Mar del Plata. Representando a la ciudad de Rafaela una vez más participaron Lautaro Hevia y Daniel Hernández, este último fue medalla de plata en la edición 2017.También hizo su presentación Gonzalo Hilgert, este fue su primer año y ocupó el sexto lugar sobre dieciocho participantes. En Sub 16 Lautaro Hevia obtuvo el quinto lugar y Daniel Hernández el séptimo sobre catorce participantes.Esta labor constituye un justo premio a la tarea que vienen realizando conjuntamente jugadores, profesores y dirigentes. La Escuela de Ajedrez del CECR sigue consolidándose y creciendo constantemente con la presencia de una importante asistencia de niño/as a sus clases teórica y práctica, como así también formando ajedrecistas que compiten de igual a igual a nivel nacional.