La marca india Mahindra lanza versiones muy mejoradas de sus tres modelos

Mahindra ya tiene a la venta en Europa la nueva generación de su pick up, el Goa que pasa ahora a denominarse Plus para dar a entender que va un poco más allá del modelo que introdujo por primera vez en 2006.Como entonces se orienta principalmente al cliente profesional por su gran capacidad todoterreno, una robustez a prueba de bombas, la capacidad de carga y un precio casi imbatible: 15.300 euros (sin IVA) en el caso de la versión más asequible.Su llegada coincide con una oferta de producto que también trae mejoras sustanciales en el pequeño todoterreno urbano KUV100 y en el buque insignia de la casa, el XUV 500.Los cambios introducidos en el Goa Plus tienen como fin actualizar su imagen (caso del nuevo frontal o las llantas de aleación), ofrecer un interior más refinado (con pantalla multifunción táctil en las versiones superiores o climatizador) y mejorar el rendimiento mecánico y dinámico (con nueva suspensión).En total, 51 cambios que afectan a todos los apartados del coche, construido sobre una base tradicional para aguantar todo tipo de 'maltratos' sin perder capacidad de carga: chasis de largueros y travesaños y suspensión posterior a base de ballestas.Siempre con una longitud de 5,15 metros, el Goa Pick up Plus se ofrece en versión de cabina simple o doble. La primera, homologada para solo dos plazas, admite objetos de 2,3 metros de largo en su bañera y puede cargar con 1.195 kilos en el caso de la versión de tracción trasera. La de cabina ampliada, para cinco pasajeros, tiene un hueco libre en la parte trasera de 1,49 metros y admite hasta 1.095 kilos.Ambas versiones son propulsadas por un mejorado bloque diésel de 2,2 litros, más fiable que uno pequeño y apretado, con una potencia de 140 caballos y un enorme par motor de 330 Nm entre 1.600 y 2.800 revoluciones por minuto. Su consumo medio homologado es de nueve litros, con unas emisiones de CO2 de 239 gramos por kilómetro. Aunque rudo, es un bloque que llega bastante filtrado al interior y que gana en agrado de uso gracias a la nueva caja de cambios manual de seis relaciones, única disponible y que se complementa con la reductora en el caso de los modelos con tracción 4x4.Esta, por cierto, conectable electrónicamente a velocidades de hasta 80 km/h, aunque no recomendable para usar en carretera por el desgaste que puede sufrir la transmisión al carecer de diferencial central.El Goa Plus si lleva diferencial trasero y de otras ayudas a la conducción por campo, como el descenso de pendientes y, sobre todo, el asistente de arranque en pendiente. Además, disfruta de unos excelentes ángulos off road: 34 grados de entrada, 18 el ventral y 15 grados el de salida.Con dos acabados disponibles (S6 y S10), los precios oscilan entre los 15.300 y los 19.497 euros, sin IVA en España, pero incluyendo la campaña de lanzamiento que se mantendrá durante los primeros seis meses desde que el coche llegue a los concesionarios en octubre.La garantía es de tres años o 100.000 kilómetros, con asistencia en carretera incluida. Como opción, se pueden añadir otros dos años. La pintura metalizada (370 euros) es otro de los escasos extras que se ofrecen, aunque como accesorios se pueden pedir las barras antivuelco en aluminio inoxidable, la bola de remolque, la protección para la zona de carga o un techo duro en fibra de vidrio para esa zona. (Fuente: El Mundo Motor)