Lacunza procuró llevar tranquilidad a inversores

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, buscaron ayer llevar tranquilidad a inversores en tanto que hoy serán recibidos por funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), para intentar destrabar el desembolso de US$ 5.400 millones del acuerdo firmado con el organismo.Los funcionarios serán recibidos por el titular interino del FMI, David Lipton, y el director del Hemisferio Occidental Alejandro Werner, en el marco de las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.Las negociaciones continuarán el miércoles con un almuerzo de trabajo, en la sede del organismo en Washington, en el que participará, además de Werner, el jefe de la misión argentina, Alejandro Caldarelli.Lacunza, que debuta como ministro en este tipo de negociaciones internacionales, estará secundado por los secretarios de Finanzas, Santiago Bausili, y de Política Económica, Sebastián Katz.El objetivo de los funcionarios de Hacienda es destrabar el desembolso de los 5.400 millones de dólares que forman parte del préstamo stand by otorgado por el FMI y que deberían haber sido pagados en septiembre.En las negociaciones también se tratará la decisión del Gobierno argentino de pedir al organismo la reestructuración de los pagos del acuerdo, tal como lo adelantó el propio Lacunza.Tras el resultado de las elecciones primarias y las turbulencias económicas que se sucedieron y la incertidumbre sobre un posible cambio de gobierno, ese giro quedó congelado y con pocas posibilidades que se haga antes de los comicios de octubre.Lacunza se reunió este lunes en Nueva York con inversionistas y representantes del mundo financiero, a quienes informó sobre la situación de los números de Argentina y las perspectivas ante una renegociación del préstamo stand by y un reperfilamiento de la deuda. Al término de este encuentro, un economista argentino que trabaja en un banco neoyorquino dijo a Clarín que vio cierto “optimismo” en el ministro, quien señaló que sea quien sea que gane las elecciones “recibirá una buena base” económica, mejor que la que el macrismo heredó. Una importadora de productos argentinos que vive en Estados Unidos agregó que ve con preocupación los próximos años si gana Alberto Fernández. Y respecto de Lacunza dijo que su mensaje sonó a “despedida”.El ministro se reunió también en la sede del Consulado argentino con representantes de la comunidad argentina para explicar la situación de la economía y la volatilidad en el mercado financiero. El jueves el ministro se reunirá con autoridades del Banco Mundial y participará de los festejos por el 60 aniversario de la entidad. Lacunza emprenderá el regreso a Buenos Aires el viernes próximo, informó el Palacio de Hacienda.