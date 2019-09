Otta y la derrota ante All Boys: “Fue de lo peor, tocamos fondo”

All Boys le aplicó una dura cachetada a Atlético de Rafaela. Y ello se dio por los malos movimientos defensivos de la ‘Crema’, que se volvieron a repetir, se equivocó a la hora de neutralizar las subidas de los volantes. Y hay que sumarle una floja tarea de sus medios. El resultado: un combo explosivo que detonó en la red de Nereo Fernández en dos ocasiones. A la hora de jugar, también quedó en deuda. En Floresta el equipo conducido por Walter Nicolás Otta tocó fondo.

“Fue de lo peor que hicimos desde que estamos acá, tocamos fondo”, señaló Otta, sincero y sin pelos en la lengua. “Nos ganó un equipo limitado, nos quedamos con una sensación de frustración, todos, nosotros y los jugadores”, agregó en diálogo con diario La Opinión y radio ADN 97.9.

Y el cordobés de Rio Tercero sabe que la ‘revancha’ está a la vuelta de la esquina: “Tenemos revancha este viernes, podemos desquitarnos y olvidarnos de una presentación tan mala como la que hicimos”. Y agregó: “El dolor continúa, uno puede ganar y puede perder pero hay formas, perdimos con Tigre y nos quedamos todos con una sensación de que el equipo iba a ganar más partidos de los que iba a perder jugando de esa forma”.



- ¿Cómo se explica un rendimiento tan bajo cuando venía quedando conforme con lo realizado?



- Son partidos que se dan. En la previa uno piensa que pueden ser fáciles pero sabíamos que no, estábamos convencidos que no. Es un equipo aguerrido, la cancha esta mala, pero a veces uno subestima indirectamente al rival y a lo mejor pasó eso, o tuvimos una mala tarde todos. Lo grave sería que se repita.



- Les cuesta mantener el arco en cero, desde ahí todo se hace cuesta arriba…



- Sí, el equipo no tiene falta de gol, hicimos goles en todos los partidos menos en uno, si miramos, estamos entre los mejores seis equipos de mitad de cancha hacia adelante, en cuanto a goles, pero somos uno de los peores en cuanto a goles en contra. El equipo tiene un déficit que recibe goles en casi todos los partidos, salvo uno, ahí está el problema. Nos hacen muchísimos goles, nos convierten muy fácil y a partir de ahí cuesta mucho, es imposible ganar todos los partidos o ganar metiendo más de un gol, con un 1-0 a veces tiene que alcanzar, y nosotros necesitamos al menos de dos goles para ganar.



- Utilizó dos sistemas diferentes en lo que va del torneo. ¿Va a seguir probando?



- El otro día fue un rendimiento general malo, no pasa por el sistema ni la ubicación, pasa porque anímicamente y mentalmente estuvimos mal, es lógico que todo lo que armes va a salir mal, dibujo o esquema que presentes. No pasa por el sistema, pasa por la actitud, la mentalidad ganadora que un equipo como este debería tener con los nombres que tiene.

En estos días vamos a analizar, vamos a poner a los que mejores veamos. A partir de ahí veremos el sistema.



- Temperley se quedó sin entrenador y su nombre fue uno de los tantos que se mencionaron…



- Imposible, nosotros nos queremos quedar acá, estamos muy felices acá, y vamos a luchar por no irnos de acá, ojala podamos quedarnos por mucho tiempo porque este es un club que nos ha dado y brindado todo, sería una falta de respeto hablar de otra cosas. Lo único que tenemos mentalizado es en ganar el viernes y continuar, no nos queremos ir, vamos a luchar y a ganar el viernes para no irnos.