Joven de 16 años sería el asesino de su novia de 17

Una adolescente de 17 años fue asesinada a golpes en una vivienda de la localidad de Frontera, en el oeste del departamento Castellanos, y por el hecho fue detenido su novio, un año menor.



EL HECHO

El femicidio se produjo alrededor de las 15:30 de este domingo en una vivienda situada en la calle 11 al 600, en tanto que la víctima fue identificada como María Paz, de 17 años y oriunda de la aledaña ciudad cordobesa de San Francisco.

El cuerpo fue encontrado por efectivos de la Comisaría 6º de Frontera, cerca de la 17:00 y poco después, tras una breve investigación, resultó detenido el novio de la chica, un joven de 16 años identificado como Alexis G..

Las sospechas apuntan a que la joven fue en primer lugar estrangulada y finalmente rematada a golpes ejecutados con una llave prusiana.

El cuerpo de la joven fue trasladado a la Morgue de esta ciudad para la autopsia legal.

En el caso tomó intervención el fiscal de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela Guillermo Loyola, mientras que trascendió que en el seno de la joven pareja existían antecedentes de violencia de género.

Se dio conocimiento de lo descripto al Dr. Doro del Juzgado de Menores Segunda Nominación de la ciudad de Rafaela y se comisionó al lugar a personal de Policía Científica.



"NO HABIA INDICIOS"

No obstante, la directora de la escuela IPEM 96, María de los Ángeles Bergnano, se mostró sorprendida por el crimen de la menor y aseguró que no había indicios de que sufriera violencia.

"Estamos sorprendidos y desvastados por la situación. En ningún momento pudimos ver en María Paz algún indicio que nos alertara que sufría violencia. Tampoco nunca vimos que el novio viniera a buscarla a la escuela en una situación violenta", expresó a La Voz de San Justo la directora de ese establecimiento que tiene extensión en una escuela del barrio La Milka, de San Francisco, lugar adonde asistía la menor.

En el establecimiento, a causa del femicidio de la alumna, se suspendieron las clases.

La docente calificó a la joven asesinada como "una chica muy agradable".

"Estaba tranquila, estaba contenta, asistía a las escuela, estaba haciendo desde hace poco tiempo y se había integrado muy bien al grupo, quería terminar la escuela", expresó.