"Producción y trabajo, los ejes de nuestra propuesta"

El diputado provincial Leandro Busatto participó el domingo pasado de la primera edición de la Feria del Libro Nacional y Popular en Rafaela. Junto a Patricia Mounier, quien asumirá como diputada nacional en diciembre cuando Alejandra Rodenas haga lo propio en la vicegobernación de Santa Fe y el diputado nacional y candidato a renovar su banca, Marcos Cleri, Busatto integró el panel “La Argentina que se viene” en el que los exponentes hicieron un análisis de la presidencia de Cambiemos, la propuesta de gobierno de Alberto Fernández y la inserción de Santa Fe en la Argentina a partir de diciembre. “Nuestra propuesta política, encabezada por Alberto Fernández, tiene en la producción y en el trabajo los dos ejes centrales para recuperar la Argentina”, expresó Busatto.Asimismo, el legislador aseguró: “La Argentina que viene tiene un rumbo, pero no viene con un manual de instrucciones, la realidad es que vamos a recibir una Argentina profundamente castigada, con su aparato productivo desarticulado y una enorme crisis económica que repercute en lo político y en lo social. Ni el gobierno ni sus seguidores pueden discutir que estamos ante una de las peores crisis que nos tocó atravesar en gobiernos democráticos. Bien lo expresó Cristina en La Matanza, llegaron prometiendo pobreza cero y se van con una emergencia alimentaria”.En esa línea, agregó: “Sabemos que la etapa que comienza va a estar signada por la construcción de una nueva mayoría. Vamos a trabajar, y esa es la idea central de Frente de Todos, en la conformación de los consensos necesarios para lograr grandes acuerdos, que nos permitan avanzar sobre grandes temas. No vamos camino a un proceso hegemónico, sino a uno de concertación, donde cada uno aportará su verdad relativa, coincidiendo en la defensa del trabajo, de la industria, del mercado interno, la soberanía y la integración de Argentina en el mundo desde Latinoamérica”.Respecto de la cuestión nacional y provincial, “me parece que es fundamental, en esta Argentina que viene, que el interior tenga un mayor protagonismo, que construyamos un Estado realmente federal, que tome sus decisiones en función de las necesidades de las provincias. Es lo que han hecho Alberto y Cristina en estos últimos 12 meses, trabajando codo a codo con dirigentes y mandatarios provinciales. Y es lo que está haciendo Marcos Cleri, celebrando acuerdos legislativos en cada territorio que permitan expresar la diversidad de las necesidades de la provincia de Santa Fe en el Congreso Nacional”.Para este último mes de campaña “necesitamos seguir sumando voces. La diversidad es un valor de nuestra propuesta política. Tenemos legitimidad suficiente pero queremos llegar a diciembre con toda la contundencia para instalar definitivamente la idea de una Argentina con soberanía, independencia económica y justicia social”, finalizó el Diputado de Unidad Ciudadana.La Feria del Libro Nacional y Popular comenzó a desarrollarse en la ciudad de Santa Fe en 2016 por iniciativa de la productora cultural “No me olvides” y el diputado Busatto. En su primera edición en la ciudad de Rafaela, realizada el pasado fin de semana, estuvo organizada por Asamblea Popular, el Sindicato de la Carne y la CGT Rafaela.