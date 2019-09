Y un día construimos un avión

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo indica el título así podría comenzar esta epopeya que involucró a un grupo de emprendedores apasionados por la actividad aeronáutica , que perseguían un sueño el que ,con la tenacidad y la porfía de quienes lo impulsaban logró cristalizarse en una tangible realidad.

Esos hombres oriundos o radicados en nuestra ciudad, en la localidad de Tacural, alguno en Rafaela, perfectamente imbuidos en la cultura del trabajo no cejaron en su empeño y lograron la construcción de un avión para Escuela de Vuelo: el Waman producido por AeroSun y cuyo logro, sin lugar a dudas se ha convertido en un orgullo para toda nuestra región.



PRESENTACION



El pasado sábado, los integrantes de AeroSun, con el presidente de la empresa, Darío Bolatti, al frente, llevaron a cabo una ceremonia en el Aeródromo local para presentar en sociedad el producto terminado, y ofrecer, además una estupenda demostración de su marcha.

La ocasión fue propicia para dar lectura a notas de adhesión remitidas por el gobernador, Miguel Lifschitz y el gobernador electo, Omar Perotti.

En el mismo tramo fueron entregadas las declaratorias de interés dispuestas por la Cámara de Diputados de la Provincia y la Cámara de Senadores, la primera fue entregada por el diputado Omar Martínez a Gabriel Montiel; la segunda fue concretada por el senador Alcides Calvo en manos de Héctor Ollocco y Fernando Lattanzi.





DARIO BOLATTI



El actual presidente de AeroSun, Darío Bolatti dirigió un mensaje en el que ofreció la bienvenida y relató la historia de este emprendimiento.

Enfatizó que está acompañado por un grupo de trabajo que hace cinco años viene trabajando para alcanzar la meta.

Agradeció al Grupo Sancor Seguros por facilitar las instalaciones de primera nivel. Agradeció a los familiares y recordó y homenajeó a Hilario Valinotti, impulsor de la realización y quien hace dos años ya no está más entre nosotros.

A continuación presentó a los integrantes de la empresa, resaltando que Owen Crippa no pudo estar presente.

En su exposición desarrolló la historia de esta epopeya con un final feliz con la construcción de un avión especial para escuelas de vuelo que ofrece importantes ventajas a quienes lo adquieran, competitividad, diseño y estética, interesante valor de mercado, apostando a que se logre financiación de modo tal que la escuela que lo adquiera pueda abonarlo con su trabajo, en relación a las horas de vuelo que tenga.

También aportó detalles de la incorporación de Pedro Campo al proyecto, fue quien fabricó el casco; a modo de referencia fue quien diseñó el chasis del célebre Trueno Naranja que dio tantas alegrías a Carlos Pairetti y sus seguidores.

Cuando Campo sufrió un problema de salud incorporaron a un ingeniero aeronáutico de nuestra ciudad, Gabriel Mosso, quien interesado en el proyecto dejó su trabajo y se incorporó a la empresa.

Hizo saber que el Waman terminó de construirse en un taller en el Parque Industrial de Sunchales y realizó el primer vuelo el 9 de julio de 2018. Hasta ahora se trabajó con la nave que ya lleva más de 80 horas de vuelo y no se detectó ningún defecto importante. Quedaban maniobras pendientes que se hicieron con éxito en la semana anterior.

En otro pasaje destacó la importancia del avión de entrenamiento. Remarcó que si las aeronaves se fabrican en nuestro país creará nuevas fuentes laborales, y con este objetivo, un constructor y su familia en noviembre se instalarán en nuestra ciudad para comenzar la producción de la nave.



LA NAVE



Los socios fundadores procedieron a descubrir la nave, ubicada en un sector del hangar donde se realizó el acto.



GABRIEL MOSSO



El ingeniero aeronáutico, Gabriel Mosso ofreció diversas especificaciones técnicas, abundando en las cualidades de las que hace gala el aparato.

También mencionó proveedores, algunos de los cuales son de Tacural, Sunchales y Rafaela.



DEMOSTRACION



Los participantes de la ceremonia se trasladaron a la pista para apreciar el vuelo de la nave, cuyas pasadas generaban cerrados aplausos entre la concurrencia.