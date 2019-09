Ferro bajó a Ben Hur y subió a la cima

Sabía que tenía la oportunidad y no la dejó pasar. Ferrocarril del Estado se hizo fuerte en Los Nogales, le ganó a Ben Hur 1 a 0 y lo desplazó de la punta del torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol, ayer en la tardecita por la octava fecha de la Primera A.En un partido que se dio más o menos de acuerdo a lo que se esperaba, con pocos espacios y sin mucho fútbol, el equipo de Oscar Born pegó de entrada con el gol de Alejandro Carrizo, determinando la inexorable ley del ex, que los Bichitos tengan la chance de ahí en más de acomodarse mejor en su planteo. Ferro fue práctico, se abroqueló bien del medio hacia atrás y Ben Hur nunca estuvo cómodo, ni con la cancha como así tampoco en sus intenciones futbolísticas. Individualmente no hubo desequilibrios en la escuadra de Carlos Trullet y de ese modo Ferro se llevó un merecido triunfo, para quedar ahora con dos puntos de ventaja sobre el Lobo.En los demás partidos del domingo, Libertad superó 3 a 1 a Peñarol y acumuló su tercera victoria en forma consecutiva. Peñarol no puede despegar de los últimos puestos. Mientras que Quilmes no tuvo problemas para ganarle como local a Florida de Clucellas por 2 a 0.Este es el resumen:Cancha: "Dr. Plácido Tita". Arbitro: Ariel Gorlino. Reserva: 1-1.Goles: PT 15' Mandile (L), 24' Joaquín Schaberger (P), 34' Agustín Chiapero (L). ST: 33' Agustín Costamagna (L).Incidencia: PT, exp. a los 17' Fabricio Monteporsi (P).Cancha: "Agustín Giuliani". Arbitro: Guillermo Tartaglia. Reserva: Quilmes 3 - Florida 1. Goles: PT 26' Andy Fabre (Q), 28' Sebastián Muriel (Q).Cancha: Ferrocarril del Estado. Arbitro: Franco Ceballos. Reserva: Ferro 0 - Ben Hur 1. Gol: PT, 8' Alejandro Carrizo (F).PROXIMA FECHASerá la novena con estos partidos: Peñarol vs. Dep. Ramona; Dep. Tacural vs. Libertad; Florida vs. 9 de Julio; Talleres vs. Quilmes; Sp. Norte vs. Brown; Ben Hur vs. Atlético y Unión vs. Ferro.