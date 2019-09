Buena capacitación en Gestión Documental en Espacios de Memoria

Se llevó a cabo en el Archivo Histórico Municipal, la capacitación en Gestión Documental en Espacios de Memoria, a cargo de profesionales del Archivo Nacional de la Memoria, y con la presencia de personas vinculadas a la temática de Rafaela y de la región.La actividad estuvo coordinada por Corina Norro y Mario Norro, del Archivo Nacional de la Memoria, y forma parte de las acciones previas a la creación del Centro Documental de la Memoria de Rafaela, que próximamente funcionará en el mismo espacio.En el cierre del encuentro, la secretaria de Educación de la Municipalidad, Mariana Andereggen, destacó la importancia de este camino iniciado para la construcción de la historia local, y el valor que estos centros de documentación tienen como generadores de conocimiento.“Cuando surgió la posibilidad de sumar un Centro Documental de la Memoria en Rafaela, no dudamos de que el Archivo Histórico debía ser el espacio, de manera tal que se pueda sumar la documentación que ya pertenece al Archivo, más todo lo que se pueda ir sumando de la gente que viene trabajando en este tema”, expresó Andereggen.La funcionaria consideró que se trata de un “gran paso” para avanzar hacia un tratamiento profesionalizado del tema documental, y reconoció estar muy conforme por el interés que generó la capacitación. Cabe destacar que hubo representación no sólo de Rafaela, sino también de ciudades como Sastre y Sunchales.“Pero este tipo de encuentros no sólo sirven para aprender a conservar documentos en forma profesional. Sino también nos permiten coordinar la llegada de materiales, ya que vamos a poder contar con material de ciudadanos rafaelinos que se encuentren en otros centros de documentación del país”, agregó Andereggen.La jornada de capacitación fue posible gracias a la organización conjunta entre la Municipalidad de Rafaela, el Espacio de la Memoria Rafaela, y a la colaboración de otras instituciones de la ciudad.Corina Norro señaló que el objetivo de estos encuentros es que los ciudadanos puedan, a partir de este tipo de Centros de Documentación, “investigar sobre lo que ha ocurrido, no sólo Rafaela, sino en todo el país en las dictaduras cívico-militares”.“El Centro de Documentación debe servir para la justicia, para la memoria, para la verdad. Pero también para que la ciudadanía sea parte. Hay mucho para hacer desde el arte, desde la cultura, desde la educación. Debe ser un lugar para compartir y enriquecer”, puntualizó.