Comini: "Venden a los femicidios como espectáculos"

No ha sido una semana más para la sociedad argentina. Casos muy fuertes como el de la enfermera asesinada en Santa Fe, y otros más, han levantado la voz de aquellas mueres que son referentes y pelean en contra de la violencia contra las mujeres. La cifra de femicidios asciende a 235 en lo que va del año, y nuestra provincia se encuentra segunda (19), en esta lamentable tabla de asesinatos, detrás de Buenos Aires (80).

Sólo para tener una noción de lo que se habla, en julio de 2018, un relevamiento hacía constar que en el primer semestre del año (entre el 1° de enero y el 30 de junio) se registraron 133 femicidios, que suponía un asesinato cada 33 horas. Entre el 1° de julio y el 15 de septiembre, hubo otros 90 homicidios, por lo que la tasa se elevó a uno cada 20 horas.

"Siempre se puede trabajar en prevención", comienza diciendo Soledad Comini, titular de Florentina, con un tono de voz muy cansado, de repetir siempre lo mismo y de no encontrar respuestas.



ESTADÍSTICAS QUE ALARMAN

Comini dijo que "en el último tiempo se vienen incrementando los femicidios. En los medios de comunicación salen publicados los femicidios, pero no vemos la cantidad de violencia que sufrimos las mujeres. Hace unos años atrás era cada 32 horas un femicidio. Ahora bajamos a 32, 27 y ahora cada 24 horas, una cifra alarmante", dice, aludiendo a la estadística, que es muy variable y sobretodo cambiante.

Además indica que "este patriarcado no quiere dejar vivir a las mujeres deforma libre, en forma autónoma y sin respetar nuestros derechos de mujeres independientes. Y también, la falta de políticas de estado y de posiciones en muchos medios de comunicación que la venden como un espectáculos a los femicidios, cuando en realidad es una tragedia. Utilizan el famoso título de 'apareció muerta', cuando en realidad no aparecemos muestras las mujeres, sino que nos han asesinado. Y ese amarillismo fortalece una mirada machista y que busca poner en eje a las mujeres que deben respetar a los hombres", menciona la titular de Florentina. En tanto agrega que "acá no hay una cuestión de hombres y mujeres, ni tampoco que las mujeres estamos buscando ser mejores que los hombres, acá hay una cuestión cultural, ya que el patriarcado se está transmitiendo y no solamente desde el hombre, sino que las mujeres criamos a los niños y a las niñas y transmitimos esa cultura. Y en ese camino, también tenemos que transmitir esa mea culpa. Transmitir igualdad", destacó.



SOBRE LA LEY MICAELA

Tal como lo habíamos adelantado en este Medio, la Cámara de Diputados aprobó de manera definitiva la denominada Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres de los agentes del Estado provincial. Sobre esto, la rafaelina dijo que "el Estado está atrasado con esto, por eso desde los diferentes espacios vamos a trabajar conjuntamente para poder curar estas medidas. Contentos por la sanción, de que ya existe una ley provincial y ahora estamos trabajando para que se la reglamente rápidamente y ponerla en vigencia. Tenemos mucha expectativa", mencionó.

Recordemos que el asesinato de Micaela en 2017 dejó al descubierto el falaz funcionamiento de la justicia y la formación patriarcal que tienen agentes del Estado de los tres poderes. El femicida de Micaela tenía que estar en la cárcel, pero su libertad condicional fue aprobada por un juez que desestimó los informes que la desaconsejaban”, indicó la diputada provincial de Igualdad y Participación, Silvia Augsburger, autora del proyecto.

"Hay un gran desconocimientos de todo, y si uno no conoce bien, no se aplican las políticas que tenemos que llevar a cabo", dice Comini al respecto. "Las políticas se deben llevar a cabo ahora, no en un largo plazo. Argentina firmó un decreto de llegar al 2030 libre de violencia, y estamos lejísimos de eso, porque los hechos se dan cada vez más seguido. Hay que hablar de todos los tipos de violencia de mujeres", finalizó.