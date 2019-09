Carne argentina a China

A contramano de gran parte del tejido industrial de la Argentina, el negocio de la carne transcurre una feliz primavera ante una apertura cada vez más grande del mercado chino, que ya se transformó en el principal cliente de las exportaciones de los frigoríficos de nuestro país. Por eso se entiende la recuperación y el crecimiento que la ganadería muestra en los últimos años aunque, es preciso aclarar, se reflejan dos realidades por el lado de la industria: la bonanza de las empresas con establecimientos habilitados para comercializar su producción fronteras afuera contrasta con las dificultades que registran aquellas que destinan sus productos al mercado interno, que no para de caer ante la pérdida del poder adquisitivo del salario.

Mientras un puñado de empresas celebran poder exportar cada vez más toneladas y variedades de cortes a China, también hay lugar para las preocupaciones respecto a lo que pueda suceder si hay un cambio en el gobierno nacional a partir de las elecciones de finales de octubre. La pregunta es si continuarán las actuales reglas de juego o, ante las urgencias fiscales y de la crisis económica, habrá mayores retenciones que recorte utilidades y de esa manera se convierta en una falta de estímulos, en un freno para la actividad exportadora. Nadie tiene la bola de cristal para predecir el futuro mientras todos están atentos a las declaraciones de los candidatos para anticiparse a lo que puedan hacer una vez instalados en la Casa Rosada.

Por lo pronto, la Argentina se convertirá en el principal proveedor de carne a China, luego de que el gigante asiático habilitó a otras ocho plantas frigoríficas para enviar sus productos. Con esta autorización llegan a 34 los frigoríficos que fueron autorizados a realizar exportaciones a ese lejano destino. En los primeros siete meses del año la nación asiática importó 185.604 toneladas de carne argentina. El embajador argentino en China, Diego Guelar, afirmó que ese país está "tan ávido de proteína animal que si Argentina produjese más carne, se la compraría toda".

El servicio sanitario de China ya había autorizado 25 plantas que procesan carne aviar y otras tres de carne porcino, y hoy llegan a 66 las plantas habilitadas para embarques de carne de todo tipo a China. ​La industria frigorífica prevé facturar este año alrededor de US$ 4.000 millones por el envío de unas 700.000 toneladas a todos los destinos.

Desde hace varios meses, China sufre un brote de fiebre porcina africana que ha diezmado su población de cerdos y a su vez impulsó las compras de proteína animal, especialmente en los países que integran el Mercosur, puesto que Brasil, Uruguay y Paraguay también se benefician de este escenario. Según las cifras del Indec, en los primeros siete meses del año, las exportaciones de carne bovina a China crecieron 110% a US$ 870 millones.

Santa Fe, como provincia con un muy buen nivel de desarrollo ganadero y una pujante industria frigorífica, se subió al tren rumbo a China. De acuerdo a los datos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), en los cinco primeros meses del año el volumen de exportaciones santafesinas de carne bovina deshuesada y congelada se incrementó un 48,8%.

Por su parte, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) continúa con el posicionamiento en China de la marca y de cortes de alta calidad. Con el objetivo de promocionar la carne argentina de alta calidad, fomentar el conocimiento de la marca y posicionar el producto en otras regiones del extenso territorio chino, el IPCVA organizó el pasado 17 de septiembre un nuevo seminario en la ciudad de Shenzhen.

El propósito del evento fue construir una plataforma para las cadenas asociadas chinas, proveedoras de carne argentina, promocionar las ventas e implementar nuevas estrategias en un mercado que sigue creciendo. En el seminario participaron importadores, distribuidores, comercializadores, chefs y prensa especializada que disfrutaron de la mejor carne argentina a través de presentaciones, demostraciones de cortes y una cena degustación.

El presidente del IPCVA, Ulises Forte, dijo que es impactante ver la reacción positiva de los chefs chinos cuando preparan platos con carne argentina y cómo los importadores y los distribuidores comienzan a demandar cortes de alto valor. También señaló que es la mejor promoción, cara a cara, degustando la carne con los compradores, los chefs y los periodistas de China. Por su parte, Jorge Torelli, vicepresidente de IPCVA, realizó una demostración de distintos cortes para graficar la ductilidad de la carne argentina, tanto para la tradicional cocina china y cantonesa como para los más sofisticados platos de la cocina internacional.

Actualmente, los consumidores chinos pueden comprar carne argentina en grandes supermercados como Fresh Hema o Suning, y también pueden hacerlo a través de plataformas de e-commerce como Jingdong y Taobao. Durante los primeros seis meses de 2019 las exportaciones a China se incrementaron en un 100% comparadas con el mismo período de 2018, lo que representa un 72.4 % del total de las ventas externas de carne argentina.