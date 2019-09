El traslado a Osaka

Tras la derrota ante Francia por la primera fecha del grupo C del Mundial de rugby, la Selección argentina de rugby, Los Pumas, partirá hoy hacia la ciudad japonés de Osaka, donde el próximo sábado buscará la recuperación ante Tonga. Con algunos jugadores con leves golpes propios del partido ante los galos, el plantel conducido por Mario Ledesma viajará en tren en búsqueda de un triunfo que lo deje mejor parado en la tabla de posiciones, tras caer en un cruce clave rumbo a la clasificación a cuartos de final.

En cuanto a la actividad semanal, el martes y miércoles habrá entrenamiento doble turno en Red Hurricanes Training Ground, mientras que el jueves tendrán una sesión de gimnasio para luego el viernes asistir al Hanazono Stadium para hacer el reconocimiento del terreno. El sábado 28 de septiembre, desde la 1:45 (hora argentina), el choque ante Tonga lo tiene obligado a ganar para mantener las esperanzas de llegar al cruce frente a Inglaterra con opciones de clasificación.

Una vez arribado a Osaka, Mario Ledesma hablará en conferencia de prensa, a las 19:30, para anunciar la llegada a una nueva sede en el Mundial. "Tenemos que ser mejores para poder ganar esos partidos, y me da mucha lástima por la gente que se levantó temprano en Argentina o se vino hasta acá, pero a mi no me cambia nada, anímicamente. Me hace redoblar esfuerzos y no me cambia el rumbo y sé que a los jugadores tampoco, ellos no aflojan esfuerzos o dedicación", indicó Ledesma, tras la caída contra Francia.

"Primero mirarnos a la cara, decirnos lo que nos tenemos que decir, aprender de los errores que hicimos y tirar juntos para el mismo lado", afirmó el hooker Julián Montoya. "Trabajar como lo hemos hecho todo el año, todavía quedan tres partidos por jugar y nos tenemos que enfocar en eso", fueron las palabras del centro Jerónimo de la Fuente.



IRLANDA E INGLATERRA CON FUERZA

Irlanda empezó con fuerza el Mundial de rugby al arrollar a Escocia (27-3), en un partido decisivo para decidir la primera plaza del Grupo A y evitar a Nueva Zelanda en cuartos, mientras que Inglaterra pasó el trámite de su duelo ante Tonga con una victoria por 35-3, en la llave C. Por último, en duelo del Grupo B, Italia logró un cómodo triunfo sobre Namibia (47-22), en un partido en que su capitán, de origen argentino, Sergio Parisse, hizo historia al convertirse en el tercer jugador que disputa cinco veces el torneo.

Parisse alcanzó en número de Mundiales jugados al también italiano Mauro Bergamasco y a la leyenda samoana Brian Lima, en su partido internacional número 141.

En Yokohama, XV del Trébol cimentó su triunfo en una buena defensa, concediendo solo tres puntos a Escocia por un penal de Craig Laidlaw (21). Los irlandeses anotaron cuatro tries (Ryan en el 6, R. Best en el 15, Furlong en el 26 y Conway en el 56), sumando un punto de bonificación.

En Sapporo, los ingleses, rivales de Argentina en el grupo C, ya habían solucionado el partido en la primera mitad a la que llegaron con una ventaja de 18-3, con dos tries de Manu Tuilagi (23, 30) y el pie de su capitán Owen Farrell, que sumó una conversión y dos penales (10, 36). Tras la buena primera parte de sus dos centros Tuilagi y Farrell, Inglaterra, siguió sumando en la segunda mitad, con un try de su hooker Jamie George (56), pero solo consiguió el punto de bonificación cerca del final con un cuarto ensayo del pilar Luke Cowan-Dickie (76).

Farell, por su parte, siguió sumando con el pie con un penal (42) y dos conversiones, para un total de 15 puntos.

Italia, por su lado, con su triunfo contra Namibia (47-22), lidera momentáneamente el Grupo B, con cinco puntos, mientras que Nueva Zelanda tiene cuatro, tras su victoria del sábado por 23-13 contra Sudáfrica.