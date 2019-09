Inseguridad sin fin

La seguidilla de hechos violentos que repasan todos los delitos del código penal, incluyendo las muertes en ocasión de robo y ajustes de cuentas; sumada a la extrema violencia interpersonal y familiar, hacen de los grandes centros urbanos de esta Provincia (sobremanera Rosario y Santa Fe) lugares poco menos que socialmente inhabitables.Leandro “Quico” Busatto, legislador actual y reelecto y hombre fuerte del kirchnerismo santafesino abogó porque Omar Perotti le ponga fin “desde la política” e “interactuando con la sociedad” a este frenesí delictivo que nos asuela. Pidió no equivocarse con el futuro Ministro de Seguridad (¿Marcelo Sain?) y el equipo que lo secunde, y “bajar inmediatamente” la tasa de homicidios de Santa Fe y Rosario.El actual y cascoteado ministro del área, Maximiliano Pullaro, además de hacerse cargo de la parte que le compete, sostiene que el Poder Judicial no está a la altura de las circunstancias con su laxitud punitiva, lo cual le valió no pocos encontronazos con el vehemente ministro de la Corte, Rafael Gutiérrez.La sociedad misma pide que los delincuentes no pululen por las calles una vez que cometieron delitos (atiéndase el plural). Cuando los senadores Lisandro Enrico (radical) y sus pares peronistas pidieron endurecer las penalidades, y los criterios de las mismas por parte de fiscales y jueces, fueron poco menos que flagelados por otros pares. “Ojalá que Omar (Perotti) lo pueda lograr”, se le escuchó decir a Pullaro, quien prometió desde su futura banca de diputado provincial colaborar para tal cometido.