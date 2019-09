Unión quedó sin invicto

Unión de Sunchales perdió ayer como local ante Boca Unidos de Corrientes por 2 a 0, en lo que fue su primer traspié en el Federal A 2019/20, por la cuarta fecha. Los goles del equipo correntino fueron marcados por el experimentado José Vizcarra, a los 36 minutos del primer tiempo, y por Martín Fabro, a los 49 del complemento. El Bicho Verde terminó con dos hombres menos, por las expulsiones de Lucas Pruzzo, a los 47' del período inicial, y del rafaelino Matías Valdivia a los 8' del segundo. Con este resultado, el equipo de Marcelo Milanesse sigue liderando la Zona A, pero ahora de manera compartida con Chaco For Ever (que ya quedó libre) y Güemes.En un duelo de pocas llegadas, la visita mostró oficio para aprovechar las que tuvo. En el primero Vizcarra tras buena jugada de Medina y Fabro, y en el cierre este último tras acción individual de Baroni. Unión pagó caro las expulsiones.UNION 0 - BOCA UNIDOS 2Cancha: Unión. Arbitro: Francisco Acosta (Santiago del Estero).Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonatan Paz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo; Germán Rodríguez Rojas (71' Santiago Stecaldo), Mateo Castellano, José Ayala (78' Facundo Cabral) y Álvaro Aguirre (71' Adrián Rodriguez); Matías Zrbun y Matías Valdivia. Sup: Facundo Décima, Damián Arnold, Nicolás Guzmán, Gonzalo Blanco. DT: M. Milanese.José Aquino (53' Cristian Martínez); Rolando Ricardone, Ariel Morales, Ronald Huth y Leonardo Baroni; Brian Lluy (65' Miguel Caneo), Martín Ojeda, Martín Fabro y Gabriel Morales (87' Raúl Benitez); Antonio Medina y José Vizcarra. Sup: Fabio Godoy, Diego Sánchez Paredes, Gerardo Maciel, Rodrigo Migone. DT: Daniel Teglia.Goles: 36′ José Vizcarra (BU); ST 48′ Martín Fabro (BU).Incidencias: PT 46′ Exp. Lucas Pruzzo (U); ST 8′ Exp. Matías Valdivia (BU).LOS OTROS PARTIDOSEstos fueron los resultados: Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 0 - Defensores de Pronunciamiento 0; Defensores de Villa Ramallo 1 (Nahuel Navalón) - Güemes de Santiago del Estero 2 (Nelson Romero y Luis Leguizamón); Juventud de Gualeguaychú 2 (Neri Bandiera y Gonzalo Saucedo) - San Martín de Formosa 0; Sp. Belgrano de San Francisco 3 (Pablo Mattalia y Enzo Avaro -2-) - Douglas Haig de Pergamino 0; Central Norte de Salta 1 (Joel Jiménez) - Sp. Las Parejas 1 (Federico Vera) y Crucero del Norte 0 - Chaco For Ever 2 (Emanuel Urquiza e/c y Diego Magno -p-).Chaco For Ever, Unión y Güemes 7 puntos; Central Norte 6; Boca Unidos, Juventud, Sarmiento y Sp. Belgrano 5; DEPRO, Gimnasia, Defensores de Villa Ramallo, Crucero del Norte y Douglas Haig 4; Sp. Las Parejas y San Martín 3.En la próxima fecha, Unión visitará a Chaco For Ever en duelo de punteros.