Por videovigilancia comprobó que expareja le había robado

Una ciudadana residente en una finca sita en la calle Edison al 1200, radicó denuncia ante personal de la seccional 13ª de esta ciudad y lo hizo dando a conocer que cuando se encontraba en una vivienda de la zona rural, en su teléfono celular observó -mediante una aplicación- los registros de video filmaciones en tiempo real de la cámara de vigilancia que tiene colocada en el interior de su casa.

El citada aparato de comunicación le permitió visualizar que había ingresado su expareja Guillermo Jesús G., de 30 años de edad y que cuenta con las llaves que le sustrajo en otra ocasión, y que robó una computadora.

En consecuencia, policialmente se dio inicio a un trabajo investigativo al respecto.



NO CUMPLIO UNA

PROHIBICION

En la primera media hora de ayer, uniformados de la Seccional 13ª de esta ciudad detuvieron a Julio C., de 49 años de edad y domicilio en la calle 500 Millas al 1500, como consecuencia de que se acercó al domicilio de una mujer, incumpliendo el mandato legal en vigencia sobre prohibición de acercamiento.

En definitiva, el hombre fue traslado hasta la Alcaidía de la UR V de Policía.



MOTO SECUESTRADA

EN FRONTERA

Uniformados de la Comisaría 6ª en la intersección de la avenida Sastre y un camino camino rural, secuestraron una motocicleta Corven Triax que fue hallada en estado de abandono.

Posteriormente, en sede policial se conoció que estaba en vigencia un pedido de secuestro emanado de autoridad de la Seccional 13ª de Rafaela, por ser producto de un robo a un ciudadano.

Por lo dado a conocer precedentemente, se actuó en consecuencia.



MOTO SECUESTRADA

EN RAFAELA

Numerarios del Comando Radioeléctrico de la UR V de Policía, en el cruce de la ruta nacional 34 y la calle L. Fanti detuvieron a Miguel Augusto E., de 18 años de edad, y a Tobías O. de 16 años, y secuestraron una motocicleta Corven de 110 cc., debido a que por el vehículo se hallaba vigente un pedido de secuestro desde el pasado 26 de diciembre, tras ser robado a una ciudadana que radicó una denuncia en la Seccional 1ª.



MENORES DETENIDOS

POR DOS ROBOS

Efectivos de la Subcomisaría 1ª (con sede en un sector del barrio Monseñor Zazpe, en el Norte de nuestro distrito), fueron informados sobre un par de hechos contra la propiedad en viviendas sitas en las calles Muniagurria al 800 y Romitelli al 700.

Por ello se arrestó a Maximiliano Agustín S., de 14 años de edad, y a Kevin Agustín C., de similar edad, ambos con abultados antecedentes en transgresiones a la ley, en mayoría inherentes a robos.

Como suele suceder, ambos jovencitos finalmente fueron entregados a sus progenitores.