Recta final a octubre con nuevos spots de campaña

BUENOS AIRES, 23 (NA).- La campaña electoral en medios de comunicación audiovisual comenzó oficialmente este domingo con la difusión de los nuevos spots de los candidatos presidenciales, en los que el oficialismo vuelve al "sí se puede" que usó en 2017 y el peronismo adopta el "Argentina de pie".El cronograma electoral establece que 35 días antes de los comicios se da inicio a la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual, que se extenderá hasta el viernes 25 de octubre, cuando comenzará la veda.Para esta nueva etapa de la carrera electoral, Juntos por el Cambio mostró recientemente un adelanto de su campaña audiovisual con un spot llamado "Somos", en el que no aparece el presidente Mauricio Macri sino imágenes de personas viajando, docentes, obreros, niños en las plazas.Simultáneamente se deslizan frases como "somos optimistas", que apunta a levantar la moral tras la fuerte derrota del Gobierno en las primarias, y otras como "somos los que perseguimos un sueño, los que entendemos que esto lleva tiempo y que a veces esperar ese tiempo cuesta mucho", una alusión a la crisis económica que marca la campaña.No obstante, el spot cierra con la frase "Sí se puede" que el oficialismo usa desde la campaña presidencial de 2015 y que patentó como marca propia en las legislativas de 2017, pero ahora con una estética de hashtag de redes sociales.Por su parte, el comando de campaña del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, decidió mantener bajo reserva las imágenes del nuevo spot hasta el filo del inicio de la campaña audiovisual, aunque el postulante a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dio un adelanto del eslogan principal mediante una publicación en Twitter: "Argentina de pie".Se trata de un concepto que, si bien no se destacó en los spots y propagandas gráficas de la campaña para las primarias, sí fue utilizado por Fernández en casi todos los discursos que brindó durante esa etapa.También las fórmula del Frente de Izquierda que integran Nicolás del Caño y Romina del Plá adelantó sus nuevos spots, que tendrán como eje las consignas "Macri se va, pero el FMI y el ajuste quedan" y el ya clásico "que la crisis la paguen los que la generaron".Habrá más de 60.000 horas de publicidad audiovisual gratuita que fueron sorteadas por la Dirección Nacional Electoral entre las distintas fuerzas políticas que superaron el piso del 1,5% de los votos en las PASO del 11 de agosto.En total serán 61.875 horas de espacios para publicidad electoral que se emitirán en 3.125 medios de todo el país: 2.116 entre radios AM y FM y 1.046 servicios de cable y TV abierta.La asignación de espacios se dividió el 50 por ciento de forma igualitaria entre todas las agrupaciones políticas que presenten listas y la mitad restante de manera proporcional a los votos obtenidos en la última elección a diputados nacionales.