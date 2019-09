Ordenan verificar estado del hotel Los Sauces, de la familia Kirchner

(Especial de NA).- El Tribunal Oral Federal 5 ordenó que el próximo miércoles el interventor que administra el hotel Casa Patagónica Los Sauces, el cual está a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, viaje para constatar en qué estado de situación se encuentra, en el marco de una causa por lavado de dinero contra la familia.Así lo resolvió el Tribunal el viernes pasado, tras mantener una audiencia en Comodoro Py de la que participaron el interventor; el abogado Carlos Beraldi, defensor de los hijos y la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa; el fiscal Diego Velasco; y la querella a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otros.La intervención del bien fue decretada entre junio y julio de este año por orden del Tribunal que tendrá a cargo el juicio, pese a que en 2016 el juez instructor Claudio Bonadio había dispuesto una inhibición y embargo generalizado, pero el hotel en cuestión nunca había sido afectado por esa medida.Si bien había una inhibición y un embargo sobre el hotel y los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner, la Casa Patagónica Los Sauces nunca fue afectado, y cuando el Tribunal Oral le hizo la consulta al Registro de la propiedad Inmueble de Santa Cruz constató esa situación.En los últimos días, Beraldi se quejó ante el Tribunal de que el bien se encuentra en un estado de abandono total, que está dañado el cerco perimetral y que hay riesgo de una ocupación ilegal.En la audiencia del pasado viernes, el interventor aseguró desconocer el estado de situación en que se encuentra la propiedad, ya que nunca lo había podido verificar, y dijo que estima que el bien está en manos de los poseedores aún, Máximo y Florencia Kirchner.Lo cierto es que en la actualidad trabajan a diario un jardinero y una ama de llaves, por lo que el interventor pidió -y la defensa se comprometió a hacerlo- que le permitan el ingreso para poder constatar la situación.Una vez que el interventor designado viaje al hotel y envíe un informe al Tribunal, los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallioti y José Martínez Sobrino definirán si mantienen la intervención decretada en la causa o no, y de continuar, bajo qué circunstancias será.El TOF5 tiene a su cargo no sólo la investigación por lavado de dinero conocida como Los Sauces sino también Hotesur, y en ambas están como imputados la ex presidenta Cristina Kirchner y sus dos hijos, así como los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.