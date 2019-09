Marc Márquez dio cátedra en Aragón

Solo una catástrofe puede impedir a Marc Márquez (Honda) sumar un sexto título de MotoGP, tras imponerse en Aragón, ya que el español aventaja en 98 puntos al italiano Andrea Dovizioso (Ducati), cuando sólo quedan cinco fechas para que finalice la temporada 2019.Márquez volvió a demostrar que este año no tiene rivales en la categoría reina del motociclismo."Estoy contento por la victoria. Parece fácil, pero al final tuvimos que trabajar duro. Sabemos que Dovizioso no se rinde nunca", explicó el español.En el trazado de Motorland de Alcañiz y ante sus paisanos, Márquez dominó de principio a fin la carrera y cruzó la meta con casi cinco segundos de ventaja sobre Dovizioso, que se tuvo que pelear contra el australiano Jack Miller (Ducati) y el español Maverick Viñales (Yamaha).Con ocho victorias en 14 carreras y cinco segundos puestos (únicamente dejó de puntuar en el Gran Premio de las Américas), Márquez podría festejar su sexto título en la categoría reina en el próximo Gran Premio de Tailandia.Para ello deberá imponerse en el circuito de Chang o simplemente, sumar dos puntos más que Dovizioso.El español cimentó la victoria en su 200º Gran Premio de su carrera en una gran primera vuelta. Partiendo desde la pole, Márquez realizó una primera vuelta perfecta y le metió más de un segundo a sus rivales.La diferencia aumentó a más de dos segundos al cabo del tercer giro y no dejó de crecer en toda la prueba."Estaba convencido de mi estrategia y me sentí bien. Empujé desde el principio, abriendo un hueco de cuatro o cinco segundos y no necesité hacerlo más", explicó Márquez.Por detrás, el interés se centró en la lucha por el podio. Viñales realizó una gran salida, pero le costó un poco adelantar a sus rivales y cuando pudo llegar al segundo puesto ya tenía muy lejos a Márquez.En las últimas vueltas, además, el español de Yamaha perdió dos ubicaciones. a manos de Dovizioso y Miller, para quedarse fuera del podio, en tanto que finalizó quinto el francés Fabio Quartararo (Yamaha).