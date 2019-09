Antes de viajar a Nueva York, Macri ratificó la marcha del "Sí se puede"

BUENOS AIRES, 23 (NA).- El presidente Mauricio Macri tenía previsto partir anoche rumbo a Nueva York, en Estados Unidos, donde este martes asistirá de la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Será un viaje relámpago a la ciudad estadounidense -no permanecerá más de 48 horas-, ya que el mismo martes tras brindar su discurso emprenderá el retorno a Buenos Aires para retomar la campaña electoral.Según se espera, en su breve estadía en Nueva York, Macri también mantendrá al menos tres reuniones bilaterales, con sus pares de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping, y de Canadá, Justin Trudeau. Además, el jefe de Estado participará de reuniones con empresarios extranjeros que lideran fondos de inversiones.Antes de volar rumbo a Estados Unidos, Macri ratificó ayer la convocatoria a la marcha en apoyo al oficialismo y aseguró que llegará a los comicios del 27 de octubre "totalmente decidido a ganar". "Podemos culminar con los ciclos de estancamiento y retroceso que vivimos por 70 años sin convertirnos en ese camino en otro tipo de país", sostuvo el mandatario nacional.A través de su cuenta oficial de Twitter, Macri volvió a resaltar que "la elección aún no sucedió" y confirmó que el próximo "sábado 28 de septiembre a las 17 horas" encabezará un encuentro en Barrancas de Belgrano para comenzar con la denominada marcha del "Sí se puede".El jefe de Estado lanzó esta iniciativa en las redes sociales con la intención de sumar apoyo a su objetivo de recorrer 30 ciudades en un mes antes del cierre de campaña de cara a las elecciones generales.Este domingo, el Presidente remarcó que es posible preocuparse "por la mesa de los argentinos sin ceder ni un milímetro de la paz que alcanzamos" y "tener una economía sana sin abandonar la transparencia en los actos de gobierno, que es exactamente lo contrario de la corrupción".En este sentido, agregó que también es factible "crear empleos sin dejar de perseguir a las mafias que buscan corromper al Estado y someter a toda la sociedad".Además, Macri destacó la importancia de "ser libres como somos sin ceder ante el narcotráfico que pretende quedarse con el poder real y convertirnos en una narco república". "Podemos defender nuestras ideas, sin dejar de respetar la Ley y la Justicia, porque sin Ley y sin Justicia, no somos nada", cerró el mandatario.El Presidente, que busca su reelección, anunció la semana pasada la convocatoria a una serie de movilizaciones en diferentes fechas y ciudades en apoyo a la fórmula de Juntos por el Cambio, que él encabeza. "Si estás cerca, venite. Marchamos para ganar. Yo voy. Si alguien te dice que no se puede, vos decile: ¡Sí, se puede!", alentó en aquella oportunidad, también a través de un mensaje en Twitter.