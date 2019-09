Se cumple un año del terrible incendio en "Sueño Dorado"

Ese sábado 22 de septiembre de 2018 cerca del mediodía, un incendio voraz puso de manifiesto en Rafaela, la vulnerabilidad del sistema de contingencia y las promesas que no se cumplieron.

Ya habían ocurrido en la empresa Limansky dos incendios de grandes proporciones y en esos momentos había quedado en claro, que la ciudad en el sector industrial estaba desprotegida ante cualquier emergencia fuera de lo normal y se empezó en el año 2009, a planificar un Destacamento de Bomberos Zapadores y Emergencias, para cubrir esa parte de Rafaela.

Sin embargo y tras lo sucedió en Sueño Dorado, otra vez las promesas incumplidas quedaron al descubierto, ya que los bomberos demoraron 35 minutos en llegar al lugar que se estaba incendiando, producto de la distancia que debieron recorrer.

Pero el dicho señala “Que no hay mal que por bien no venga” y hoy a un año de ese evento desafortunado, el Destacamento se está construyendo y a fin de año se inaugurará.

“En estos momentos estamos de pie y reconstruyendo el galpón que se destruyó por las llamas y sabiendo que sin esfuerzo nada se consigue”, dijo el titular de la colchonera Sueño Dorado, Adolfo Hartmann, en un diálogo en donde el recuerdo generó la misma angustia de ese día, pero también la emoción por saber que mucha gente ayudó en la recuperación de la fábrica y que la familia fue el sostén fundamental para no bajar los brazos.

-¿Cómo fue ese volver a empezar y hoy con la empresa en pleno funcionamiento?

-Este domingo se cumple un año de ese siniestro tan magnífico que sufrimos y en donde perdimos un 40% de la planta industrial y la verdad que el volver a empezar tiene que ver con que nunca dejamos de trabajar, pero el reiniciar ciertos procesos, teniendo en cuenta que había muchas cosas que estaban culminadas y en funcionamiento fue muy difícil y al día de hoy lo sigue siendo porque esto no se resuelve de manera rápida, ya que el daño que nosotros hemos tenido fue inmenso y el hecho de no poder contar con una línea de crédito acorde a las circunstancias y al siniestro que tuvimos lo hizo mucho más lento. Tuvimos que salir a hacerle frente a la situación con recursos propios y todo lo que significó eso.

-¿Cuánto significaron las pérdidas?

-Las pérdidas fueron millonarias ya que en metros cuadrados el 40% de la planta quedó destruida y el galpón que se incendió era prácticamente nuevo, era muy muy grande y el riesgo de que el fuego pasara a los otros galpones potenciaba más la gravedad del incendio, pero gracias al rápido accionar de mis hijos que llegaron casi inmediatamente pudimos detener ese avance. La demora de los bomberos en llegar fue mucha por cuestiones de distancia y eso agravó todo lo que después vino aparejado en esa misma tarde.

-¿A quiénes hay que agradecer hoy mirando a la distancia lo ocurrido?

-A mucha gente. Agradecer a todas las autoridades de la ciudad, a los concejales, a todos los integrantes del Parque industrial, a todos los colegas empresarios del Centro Comercial, a mis empleados, al Sindicato, a mi familia, a mis hijos Augusto y Mateo y a todos los que nos pusimos al hombro el volver a comenzar de ciertas cosas y continuar con la actividad, sobre todo en un contexto muy desfavorable que en muchas ocasiones te desalienta para lo que son las inversiones productivas y el trabajo en si mismo.

-¿Cuántas familias dependen de Sueño Dorado?

-De manera directa unas 25 y de manera indirecta un tanto más del proceso que hoy terciarizamos más aun después de aquel siniestro. Son muchas familias y no había lugar para pensar en bajar los brazos.

-¿Y qué pensaste en ese momento respecto al Destacamento que tantas veces se había gestionado y ante ese siniestro no estaba?

-Justamente vinculado a este tema, desde el sector productivo varios años peticionamos ante las autoridades locales y provinciales, la construcción de un cuartel de bomberos, destinado a toda el área industrial y para ese sector noroeste de la ciudad, y bueno, después del siniestro que nos tocó en este caso a nuestra empresa, se ve materializado ese Destacamento que se está ejecutando con el aporte local y provincial y el terreno cedido por el Parque industrial. Pero no debemos dejar de mencionar que es un proyecto que si hubiese estado en el momento adecuado, el daño en nuestro caso hubiese sido mucho menor de lo que fue.

-¿Cómo está hoy Sueño Dorado a un año de aquel episodio?

-No escapamos a la realidad del sector industrial, pero estamos trabajando relativamente bien a pesar de todas las circunstancias económicas del país, a pesar de los esquemas inflacionarios que nos afecta, a pesar de la incertidumbre que tenemos, pero a pesar de todo ello y del incendio que tuvimos seguimos trabajando y llegando a tratar de recuperar el nivel de actividad que teníamos antes de lo ocurrido aquel 22 de septiembre.