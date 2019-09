"La evaluación de las políticas públicas es fundamental para la toma de decisiones"

Funcionarios del Departamento Ejecutivo local se reunirán mañana con los integrantes del Concejo Municipal para analizar el programa "Rafaela Evalúa" y el proyecto de ordenanza que propone la creación del Organismo de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas como ente autárquico.Entre las consideraciones, el proyecto pretende que el organismo esté conformado por las organizaciones de la sociedad civil, instituciones del sector académico, representantes de la Federación de Entidades Vecinales (FEV), del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) y del sector político, a través de dos concejales. Todos tendrán a su cargo el gobierno y la toma de decisiones.Durante el primer año del programa Rafaela Evalúa, cuya ejecución está a cargo de la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión del Municipio, se trabajó con las instituciones, mediante distintas actividades participativas y colaborativas, en el debate sobre la necesidad de conformar un organismo de evaluación.Al respecto, Amalia Galantti, secretaria de Auditoría y Control de Gestión, dijo que, por aquel entonces “se debatió la necesidad para los gobiernos de evaluar el desempeño de los distintos programas y proyectos que se llevan adelante, sus objetivos, qué deben perseguir las evaluaciones y el destino del producto de las mismas y su correspondiente difusión además del rol a cumplir por las instituciones”.“Fueron distintos foros de debate que dieron lugar a la redacción de un proyecto de ordenanza en donde las ideas coincidían en crear un organismo de evaluación donde las instituciones tuvieran poder de decisión y de mando y donde, además, se garantizara la difusión de las evaluaciones. Fue un proyecto que se sometió en varias oportunidades a la consideración de todas las partes, se enriqueció a través de distintas actividades organizadas por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y lo presentamos en marzo de este año”, amplió.El proyecto de ordenanza sobre la creación de un Organismo de Evaluación autárquico fue adelantado al Concejo el año pasado cuando el Ejecutivo presentó ante los ediles el informe sobre la marcha de la gestión. Allí, representantes del Ejecutivo, encabezados por el jefe de Gabinete, Marcos Corach, adelantaron de qué se trataba el proyecto, la planificación del organismo, sus funciones y los objetivos de la evaluación.A partir de su elevación, los concejales lo trataron en comisión, surgieron algunas inquietudes, a las que las autoridades respondieron, y el proyecto continúa en Comisión de Gobierno. Con referencia a esto, Galantti manifestó: “queremos impulsar el tratamiento del proyecto de ordenanza y, por eso, se organizó nuestra presencia con los concejales para continuar discutiéndolo, teniendo en cuenta que ya tienen las respuestas y se pudo profundizar en el estudio del mismo. Además, aprovechando la presencia, el conocimiento y experiencia de Natalia Aquilino, que es la directora del Programa de Monitoreo y Evaluación de CIPPEC y que nos viene acompañando desde 2017, ya que estará encabezando una actividad abierta a todas las instituciones el día martes 24”.RAFAELA EVALUAEl programa Municipal Rafaela Evalúa viene trabajando desde el 2017. Su objetivo fundamental es crear el organismo de evaluación pero, al mismo tiempo, se ocupa de la realización de evaluaciones y monitoreos.En cuanto ello, Amalia Galantti describió que “dentro de algunos días serán presentados los resultados de la tercera evaluación sobre el Festival de Teatro, que nuevamente hicimos junto a la Universidad Católica de Santiago del Estero – Departamento Académico Rafaela (UCSE-DAR), mientras siguen adelante los procesos de monitoreo en obras públicas como las 130 cuadras de pavimento, cloacas y pavimento en barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club y el proceso de ahorro previo para las mismas obras en Brigadier López”.“Se concretaron las evaluaciones de otros programas del Municipio, como el de Zoonosis, y se está llevando adelante una de impacto respecto a la pavimentación de calle Joaquín V. González con mediciones relacionadas al tránsito, sus tiempos y cómo se refleja en la vida cotidiana de los vecinos. También se está trabajando en un proceso de evaluación en el Centro Municipal de Capacitación en Oficios (CMCO). Tenemos pedidos de varias secretarías y del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). Además, todo está publicado en la página web, abierto a la comunidad. Porque es también una forma de rendir cuentas y transparentar la gestión”, expresó.La funcionaria explicó que “en todos estos procesos hay un común denominador y es que no lo hacemos solos sino de manera participativa y eso es un distintivo de Rafaela Evalúa y garantía de transparencia. Nosotros proponemos evaluar las políticas públicas, los programas y los procesos que se desarrollan en el Municipio pero no desde la mirada propia sino enriqueciéndola con los aportes institucionales. No pensamos solo en verificar el cumplimiento de las normas, procedimientos y reglas que imperan en cada proceso administrativo, que es lo propio de una auditoría, sino que vamos más allá; pretendemos tener información de tipo cualitativa para reconocer si las respuestas que brinda el Estado y las decisiones que toma son eficientes y pertinentes con los temas que aborda y los objetivos propuestos. Creo que allí está la riqueza de la evaluación que la distingue del control y la auditoría”.En cuanto a la estructura del Consejo Directivo, diagramada en el proyecto, toma importancia el rol de las instituciones quienes dirigirán el organismo. Respecto al Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) su inclusión es importante, porque las políticas públicas son diseñadas por los funcionarios y ejecutadas por los empleados municipales. Es importante que, ante la propuesta de algún tipo de cambio en las formas de trabajo, exista consenso para su aplicación. Esta será más factible si en su construcción participan representantes de los empleados que tendrán que llevarlas a cabo.La Federación de Entidades Vecinales (FEV) solicitó integrar el Consejo Directivo. Su participación también es muy importante porque son el nexo, la voz de los vecinos y, en definitiva, cada vez que el Estado actúa con políticas públicas, lo hace para los vecinos.ESTRUCTURACon respecto a la estructura del Organismo de Evaluación, Galantti, detalló que “se pensó en un tamaño prudente pensando en lo que implica para un presupuesto y conociendo el momento difícil que se está atravesando desde lo económico – financiero, lo que afecta a cada familia y a los municipios". "Por eso está prevista una estructura muy pequeña porque la idea es hacer evaluaciones mixtas o externas con otras instituciones y con la posibilidad de que sea el propio organismo quien genere ingresos", agregó."Conocemos la existencia de muchos organismos que están apostando fuerte por la evaluación y monitoreo de las políticas públicas invirtiendo y destinando recursos a la formación y capacitación de evaluadores así como de funcionarios. Y más aún, en tiempos de crisis, se necesita ser muy asertivo en la administración de los recursos. Considero que hoy ya no está en discusión la necesidad o no de evaluar políticas públicas. La evaluación de las políticas públicas es una herramienta fundamental para que los gobiernos locales tomen decisiones basadas en evidencias. Confiamos en que, más allá de las diferencias que tenemos, los concejales también lo entenderán de esta forma”.