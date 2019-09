Los Troncos se vuelve a presentar en Esperanza

Respetando lo establecido antes de iniciarse la temporada, la categorías Los Troncos volverá a presentarse hoy en el circuito parque "Los Toboganes", de Esperanza, en este caso para dar cumplimiento a la octava fecha de su Torneo Oficial 2019.También se aplicará, como viene ocurriendo en el actual certamen, el sistema de una carrera especial, con la participación de invitados, correspondiéndole el turno a la categoría Fórmula.Las restantes divisionales realizarán sus competencias habituales, para seguir avanzando con un campeonato que ya está ingresando en el terreno de las definiciones, por lo que todos los puntos en juego serán importantes.Las otras definiciones que formarán parte del espectáculo en el trazado de la cabecera del departamento Las Colonias, son las siguientes: Promocional, Turismo A, Turismo B, Turismo C y TC 4000.El predio ofrece amplias comodidades, con espacios para acampar y todos los servicios, como para disfrutar de una programación deportiva que promete alcanzar un atractivo desarrollo.Estos son los horarios oficiales para hoy:apertura del predio;cierre de las inscripciones;series en este orden, Turismo B, Fórmula, Turismo C, Promocional, Turismo A y TC 4000; a continuación las siete finales, Fórmula (titular), Turismo B, Turismo C, Promocional, Fórmula (invitado), Turismo A y TC 4000;ceremonia de premiación.Con siete fechas disputadas, así están ordenadas las principales ubicaciones:Carlos Forlani 190 puntos; Nicolás Perino 183; Horacio Fernández 179; Julián Roldán 162 y Brian Perino 154.Alejandro Messa 213 puntos; Estefano Spreggero 197; Demis Aleman 184; Alejandro Batalla 170 y Nicolás Posebón 160.Sergio Calza 192 puntos; José Nagel 152; Hernán Beckmann 149; Aníbal Ratque 138 y Walter Tesari 134.Nicolás Spreggero 216; Marcos Humoffe 210; Alejandro Messa 165; Alejandro Amico 140 y Fabián Chuard 135.Brian Perino 209 puntos; Hernán Merki 141; Adrián Marcuzzi 135; Rubén Coll 129 y Víctor Schurrer 110.Leandro Larese 206 puntos; Cristian Esquivel 193; Andrés Fux 168; Cristian Theytaz 148 y Amílcar Salzmann 133.