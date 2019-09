Atlético jugó mal y perdió con All Boys

FOTO PRENSA ALL BOYS EN FLORESTA. / Atlético no tuvo su mejor tarde y lejos de volverse con algo, cayó sin atenuantes con All Boys.

(Especial para LA OPINION). - Jugó mal y perdió sin discusiones. Ese podría ser el resumen de la derrota de Atlético de Rafaela ayer por 2 a 1 en su visita a All Boys, por la fecha 6 de la Primera Nacional 2019/2020.El fútbol, algunas cuantas veces tiene lógica. Y cuando se juega mal, la consecuencia más probable es que se pierda. Por eso el equipo dirigido por Walter Nicolás Otta se volvió de Floresta derrotado, pero principalmente preocupado por el funcionamiento que mostró. “Hicimos todo mal”, fueron las únicas palabras del DT luego de la segunda derrota en Atlético.Así y todo, la “Crema” pudo anotar un tanto, Ijiel Protti luego de una buena jugada personal de Alan Bonansea que dio en el palo, y Lucas Blondel tuvo un par de media distancia: uno desviado en el camino y la otra que se estrelló en el poste. El desorden y la falta de fútbol fueron notorias en el conjunto ‘albiceleste’, lo que le facilitó las cosas a un rival que venía muy golpeado y necesitado de una victoria.De arranque nomás el ‘Albo’ abrió el marcador. A los 7 minutos Facundo Parra aprovechó un mal cierre defensivo de Atlético por el sector izquierdo y puso en ventaja al local.El conjunto rafaelino, y quizás en lo mejor de la tarde, fue con todo en busca de la pronta igualdad y lo pudo conseguir. Bonansea se la llevó y luego de que su remate diera en el palo, ni Sebastián Martínez y el arquero Pucheta pudieron despejar el balón y Protti, que se los ‘atropello’, encontró la igualdad.Unos minutos después, casi una jugada calcada a la anterior le permitió al local volver a ponerse arriba en el marcador. Parra controló, tocó para Espeche que envió el centro y en el medio del área chica apareció Iacobellis para poner el 2 a 1.En el segundo tiempo a Atlético le costó mucho llegar al arco de All Boys, incluso el local, ante la desesperación y el desorden que mostraba la visita, tuvo unas cuantas como para liquidar la historia pero falló.Atlético perdió ante quien venía siendo el peorcito de la clase. All Boys no había ganado de local, sumaba cuatro derrotas al hilo, solo un gol a favor, entrenador interino (ahora asume el histórico Pepe Romero) y último en la tabla. Se puede dar, es fútbol, pero se deberá trabajar y mucho para encontrar el fútbol que no termina de aparecer y poder convertirse en un equipo regular. La revancha: a la vuelta de la esquina.Temperley 1 - Estudiantes BA 2, Atlanta 2 - Brown Puerto Madryn 1.15.30hs Dep. Morón vs San Martín (SJ), 16hs Estudiantes Río Cuarto vs Mitre, 20hs Independiente Rivadavia vs Alvarado.Almagro 0 - Chacarita 0.16hs San Martín Tuc. vs Brown (Adrogué).Joaquín Pucheta; Agustín Suárez, Sebastián Martínez, Nicolás Zalazar y Facundo Cardozo; Alan Espeche (62m Adrián Martínez), Sebastián Navarro, Mirko Ladrón de Guevara y Facundo González; Marco Iacobellis (67m Darío Stefanatto) y Facundo Parra (78m Jonathan Benedetti).Nahuel Losada, Facundo Callejo, Tomás Kolln y Facundo Melillán.Marcelo Pascutti (interino)Nereo Fernández; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Alexis Niz e Ignacio Liporace (60m Junior Mendieta); Lucas Blondel, Emiliano Romero (84m Enzo Copetti), Renso Pérez y Leonardo Acosta (73m Denis Stracqualursi); Ijiel Protti, Alan Bonansea.Nahuel Pezzini, Gastón Tellechea, Reinaldo Alderete y Ángelo Martino.Walter Nicolás Otta.7m Facundo Parra (AB); 11m Ijiel Protti (AR) y 21m Marco Iacobellis (AB).Mirko Ladrón de Guevara (AB); Lucas Blondel, Alexis Niz y Renso Pérez (AR).Islas MalvinasYael Falcón Pérez.Pascual Fernández y Cristian Arreguez.Martín Gonaldi.