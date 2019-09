¿Cuándo vuelve a jugar la "Crema"?

Luego de la derrota de ayer en Floresta, Atlético de Rafaela volverá a presentarse el próximo viernes y como local. Tras dos partidos como visitante (Gimnasia de Mendoza y All Boys), el conjunto dirigido por Walter Nicolás Otta estará recibiendo a Gimnasia de Jujuy.El cotejo por la séptima fecha de la Primera Nacional ante los jujeños será el próximo viernes 27 de septiembre a las 21 hs, en el Monumental de barrio Alberdi.Para dicha ocasión el DT ya recuperará al defensor Sergio Rodríguez, expulsado en Mendoza y recibió sólo una fecha de pena.Tras dicho encuentro ante el ‘Lobo’ jujeño Atlético deberá ir a Tandil para medirse con Santamarina, partido que en principios iría el sábado 5 de octubre.20 hs Alvarado vs Atlanta.16.05 hs (TV) Nueva Chicago vs Estudiantes Río IV.11hs Brown Puerto Madryn vs Ferro Carril Oeste, 17.30hs San Martín San Juan vs Temperley, 17.35 hs (TV) Belgrano vs Independiente Rivadavia.21.10 hs (TV) Estudiantes BA vs Platense.18hs Mitre vs Barracas Central, 19.30 hs Agropecuario vs Morón.21 hs Atlético de Rafaela vs Gimnasia (Jujuy).15.30 hs Chacarita vs Villa Dálmine, 15.30 hs Defensores de Belgrano vs Instituto, 18.15 hs (TV) Quilmes vs Santamarina.15.30 hs Dep. Riestra vs Sarmiento.15.30 hs Brown Adrogué vs Almagro, 18.10 hs (TV) Tigre vs San Martín Tucumán, 21 hs Gimnasia de Mendoza vs All Boys.