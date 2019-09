Boca otra vez líder

Boca, con una sólida actuación, se impuso ayer por 2 a 0 sobre San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Superliga, y con este resultado recuperó el liderazgo del certamen. El defensor Lisandro López, de cabeza a los 43 minutos del primer tiempo, y el delantero venezolano Jan Hurtado, a los 47 del segundo, marcaron los goles del elenco de la ribera. Con este resultado, el conjunto "xeneize", que sigue con su valla invicta, volvió a lo más alto de la tabla de posiciones, con 17 puntos, dos más que Argentinos Juniors, que se había apoderado por algunas horas de esa posición de privilegio. En tanto, el "Ciclón" quedó en la tercera posición, junto con Talleres, con 13 unidades.ALIVIO DEL ROJOIndependiente de Avellaneda se impuso a Atlético Tucumán por 1 a 0, al cabo de un discreto encuentro disputado en el estadio "Monumental José Fierro". Sebastián Palacios, a los 16 minutos del complemento, anotó el tanto que le dio la victoria al conjunto de Sebastián Beccacece.Por otra parte, un exquisito tiro libre de Rodrigo Gómez le bastó a Huracán para salir de la mala racha y vencer 1 a 0 a Defensa y Justicia y Varela por la séptima fecha de la Superliga. "Droopy", a los 10 minutos del segundo tiempo, convirtió un golazo que le permitió al "Globo" cortar la racha de cuatro partidos sin victorias, que derivaron en la salida de Juan Pablo Vojvoda.Asimismo, en un cotejo áspero y que se definió por la mínima diferencia, Estudiantes de La Plata venció a Patronato de Paraná por 1 a 0 en el estadio "Ciudad de La Plata". El único gol del encuentro lo marcó el mediocampista Iván Gómez, a los 28 minutos, luego de una serie de rebotes en el área visitante. El partido fue accidentado, con tres expulsados, dado que el árbitro Germán Delfino le mostró la tarjeta roja a Gonzalo Jara, en el "pincha", y Christian Chimino y Matías Escudero, en el "patrón".RIVER ANTE VELEZ CON BAJASRiver, con un plantel afectado por las lesiones, buscará hoy seguir por la senda del triunfo, cuando reciba a un ascendente Vélez, en el Monumental. El encuentro se disputará desde las 20.00 con el arbitraje de Andrés Merlos y la televisación de TNT Sports Premium.La jornada del domingo tendrá además otros cuatro partidos: a las 11 Newell´s vs. Aldosivi (Facundo Tello); a las 13.15 Godoy Cruz vs. Banfield (Pablo Dóvalo); a las 15.30 Lanús vs. Banfield (Darío Herrera) y a las 17.45 Racing vs. Arsenal (Patricio Loustau).