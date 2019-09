La rafaelina, por la Plata

Cumplido el segundo día de competencia quedaron definidas las llaves de semifinales del torneo Provincial Sub14, organizado conjuntamente entre la Federación Santafesina de Fútbol y la Liga Rafaelina, y el seleccionado de nuestro medio irá por la Copa de Plata.Ayer, en la jornada de partidos dobles, igualó sus dos compromisos, más el empate del viernes, dejaron a la Rafaelina en el segundo lugar de la Zona A, detrás de Rosario.En el primer turno del sábado Rafaela se midió ante Liga Deportiva del Sur, igualando 1 a 1, y por la tarde fue 2-2 vs Liga Verense. La Rosarina goleó a Vera 5-2 y luego derrotó 2-0 a Sur.Por el lado de la Zona B el que finalizó primero fue Liga Ocampense, en la C la Ceresina y en la D Totorense.Así quedó el cuadro de Semifinales y copas.Asoc. Rosarina vs Liga Ceresina (Domingo 22/09 – 9 horas. Estadio: F.C. Estado)Liga Ocampense vs Liga Totorense (Domingo 22/09 – 10:30 horas. Estadio: F.C. Estado)Liga Rafaelina vs Liga Sanlorencina (Domingo 22/09 – 9 horas. Estadio: Arg. Quilmes)Liga Dep. San Martín vs Liga Esperancina (Domingo 22/09 – 10:30 horas. Estadio: Sp. Norte)Liga Dep. Sur vs Liga Reconquistense (Domingo 22/09 – 9 horas. Estadio: Dep. Susana)Liga Cañadense vs Liga Santafesina (Domingo 22/09 – 10:30 horas. Estadio: Arg. Quilmes)Liga Verense vs Liga Casildense (Domingo 22/09 – 9 horas. Estadio: Sportivo Norte)Liga Paivense vs Liga Galvense (Domingo 22/09 – 10:30 horas. Estadio: Dep. Susana)