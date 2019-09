Unión defiende la punta frente a Boca Unidos

En uno de los partidos correspondientes a la cuarta fecha de la Zona A del torneo Federal A, Unión de Sunchales recibirá este domingo, desde las 16, a Boca Unidos de Corrientes. El arbitraje en el Polideportivo de la Av. Belgrano estará a cargo del santiagueño Francisco Acosta.El “Bicho Verde” viene de sumar un buen punto en Pergamino ante Douglas Haig, que le permita ser el único puntero del torneo en su sector. Distinto es el panorama de los correntinos, que apenas cosecharon dos empates en la misma cantidad de presentaciones y además, no podrán contar con el goleador Cristian Nuñez por suspensión.Los 11 que saldrán a la cancha serán los mismos que en las primeras tres jornadas. Diego López se recuperó de una molestia sufrida ante Douglas.Por ende, el once sunchalense será: Torres; Mathier, Paiz, Yuste y Pruzzo; Castellano y Aguirre; V. Piris, López y Valdivia; Zbrun.Mientras tanto, Boca Unidos (C) formaría con: Aquino; Ricardone, A. Morales, Huth y Baroni; Ojeda y Lluy; Medina, Fabro y G. Morales; Vizcarra.LOS DEMAS PARTIDOSDomingo 15:30 Gimnasia (CdU) vs Defensores de Pronunciamiento; 16:00 Defensores de Belgrano (VR) vs Güemes (SdE); 16:00 Juventud Unida de Gualeguaychú vs San Martín de Formosa; 17:00 Central Norte de Salta vs Sportivo Las Parejas; 17:00 Sportivo Belgrano de San Francisco vs Douglas Haig de Pergamino y 17:00 Crucero del Norte vs Chaco For Ever. Libre: Sarmiento de Resistencia.