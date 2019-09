Los All Blacks con autoridad

Los All Blacks neozelandeses no defraudaron y se impusieron en Yokohama a otro de los aspirantes al título, Sudáfrica, aunque sufriendo un poco, por 23-13. Tras el 3-0 inicial a favor de los sudafricanos, los All Blacks ofrecieron un buen juego en la primera parte, que les permitió llegar a la pausa con 14 puntos de ventaja (17-3), con dos tries casi consecutivos de George Bridge (24) y Beauden Barrett (27) y el acierto con el pie de Richie Mounga (7 puntos). Pero los Springboks no se rindieron y con un try de Pieter- Steph Du Toit nada más reanudarse el juego (48) y cinco puntos del pateador Handre Pollard (una conversión en el 49 y un drop en el 59), se colocaron a sólo cuatro puntos del rival a la hora de juego (17-13).Gracias a dos penales transformados por Mounga (67) y por Barrett (72), los All Blacks acabaron con cualquier sofoco de rebelión sudafricana y sentenciaron el partido los bicampeones del mundo, tomando ventaja dentro del Grupo B, que completan Italia, Namibia y Canadá.Por último, Australia sufrió para ganar a Fiyi por 39-21, en Sapporo, en duelo del Grupo D, con mucho sufrimiento, tras ir perdiendo por 12-21, pero cuatro tries en los últimos 23 minutos le permitieron dar la vuelta al marcador.