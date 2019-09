Una dolorosa derrota en el debut

Argentina dio un paso atrás en sus aspiraciones de pasar a cuartos de final del Mundial de rugby. Su derrota de este sábado en su debut en Tokio contra Francia por 23-21, en duelo en que rozó el milagro, tras ir perdiendo al descanso por 20-3, le coloca en una situación complicada. El rafaelino Mayco Vivas ingresó a los 23 minutos del segundo tiempo, en reemplazo de Nahuel Tetaz Chaparro, para disputar su primer partido mundialista. Recordemos que el jugador surgido del CRAR es el más joven del equipo nacional.El técnico argentino Mario Ledesma se mostró muy crítico con la actuación del árbitro, el australiano Angus Gardner, quejándose de dos penales no señalados al francés Picamoles en los últimos minutos."Es una lástima que nos piten como a un país chico". No estoy olvidando el mal primer tiempo que hicimos, pero hubo decisiones que pudieron cambiar el partido", añadió.En un Grupo C en que Francia, Argentina e Inglaterra, favorito de la llave, se disputan las dos plazas de acceso a cuartos, en una zona que completan Tonga y Estados Unidos, este partido era capital para los Pumas.Argentina apostó por la batalla física y la ganó, pero Francia se llevó el partido con las manos, en una buena conducción y un juego por fuera. Argentina dispuso de dos penales, en esos primeros minutos, pero su apertura Nico Sánchez solo convirtió el segundo (minuto 15), colocando a los Pumas por delante en el marcador (3-0).Esa primera ventaja argentina fue un espejismo, ya que Francia seguía ocupando más la zona de 40 metros de los Pumas y fruto de su mayor posesión llegaron dos tries del centro Gael Fickou (18) y del medioscrum Antoine Dupont (22), con las conversiones de Romain Ntamack, para poner a los Bleus con una clara ventaja en el marcador (14-3). Dos penales anotados por Ntamack (27 y 40) ponían el partido muy cuesta arriba para los Pumas (20-3) en el descanso.Argentina vio una luz de esperanza al inicio del segundo tiempo con dos tries del segunda línea Guido Petti (42) y del hooker Julián Montoya (42) y una conversión de Sánchez, que le acercaba un poco en el marcador (20-15). Sánchez fue sustituido por Benjamín Urdapilleta, que con dos penales (61 y 67), colocaba a los Pumas por delante en el marcador (20-21). Francia, sin la fluidez en la animación del primer tiempo, lograba sus primeros puntos con el drop decisivo de Camille Lopez (70), que había sustituido dos minutos antes al wing Damian Penaud (23-21). A un minuto del epílogo, un penal de casi mitad de campo de Emiliano Boffelli, se fue apenas desviado.ARGENTINA 21 - FRANCIA 23Emiliano Boffelli; Ramiro Moyano, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Matías Orlando; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti; Juan Figallo, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma.Luego ingresaron: Julián Montoya, Santiago Carreras, Benjamín Urdapilleta, Tomás Lezana, Mayco Vivas y Matías Alemanno.Maxime Médard; Damian Penaud, Virimi Vakatawa, Gael Fickou y Yoaan Huget; Romain Ntamack y Antoine Dupont; Charles Ollivon, Gregory Alldritt y Wenceslas Lauret; Sebastien Vahaamahina y Arthur Iturria; Rabah Slimani, Guilhem Guirado y Jefferson Poirot. Entrenador: Jacques Brunel.Luego ingresaron: Demba Bamba, Louis Picamoles, Camille Lopez, Camille Chat, Thomas Ramos. Bernard Le Roux, Cyril Baille y Maxime Machenaud.Tantos en el primer tiempo: 14m penal de Nicolás Sánchez (A); 18m try de Fickou convertido por Ntamack (F) y 23m try de Dupont convertido por Ntamack (F) y 30m y 40m penales de Ntamack (F).Tantos en el segundo tiempo: 3m try de Petti convertido por Sánchez (A), 14m. try de Montoya (A), 20m y 28m penales de Urdapilleta (A) y 29m. drop de Lopez (F).Cancha: Tokyo Stadium. Árbitro: Angus Gardner (Australia).