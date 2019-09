Exitosa realización por el Día del Jubilado

En el marco del Festival La Perinola que organiza el Consejo de Adultos Mayores junto a la Municipalidad local se desarrolló, por primera vez y con gran éxito, el encuentro denominado "Empanada y bingo" para celebrar el Día del Jubilado.El Club de los Abuelos de Calle Palmieri fue el lugar elegido para que más de 400 personas se reúnan y disfruten de una hermosa actividad junto a sus amistades y familiares.Marta participó de esta propuesta y dijo que "siempre asisto a todas las actividades que me entero y que son para jubilados. Esta mañana fui al acto, después visité a mi hermana y luego al salón del Club para participar de la Empanada y Bingo. ¡Felicitaciones a todos los organizadores!".Los miembros de las instituciones que forman parte del Consejo de Adultos Mayores e integrantes de la Subsecretaría de Gestión y Participación, estuvieron a cargo de la organización y atención durante toda la jornada. Los premios del bingo fueron donaciones de distintos locales comerciales de nuestra ciudad.Inés, por su parte, contó: "Conozco el Festival La Perinola y me encanta todo lo que se propone. Me sorprende la respuesta a la Empanada y Bingo, vino mucha gente, espectacular". Beatriz es integrante del taller de memoria del barrio 9 de Julio y dijo que "hoy sólo salí para la Empanada y Bingo porque es un evento muy lindo en donde nos atendieron muy bien".María Ester comentó que "este año ya participé de otras actividades del Festival pero todos los años asisto a las distintos propuestas. El evento de hoy estuvo muy lindo, todo muy bien preparado y hasta me llevo un premio".La Perinola sigue girando con muchas actividades artísticas y culturales más. La programación completa se encuentra en www.rafaela.gob.ar.