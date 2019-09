Ganadores del concurso literario

En el año en curso el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional y en el marco de las celebraciones por el nonagésimo aniversario del establecimiento convocó a un certamen literario.En el género poesía resultó ganadoraLourdes Gorn, alumna de 5to 1era (Modalidad audiovisual).En un rincón del olvido,/Los oídos aturdidos de miedo,/Ideas incesantes.Un tormento,/Sordera de terror /Paranoia de sus sórdidos labios.Me extravié en palabras vacías/ Palabras anoréxicas,/Tóxicas,/Famélicas,/Con carencia de argumentos;/Sufrí traición mental,/Desequilibrio emocional,/Soledad,/Abandono.Una noche me encontré./¿Dónde me había encontrado?/Dónde me había perdido,/Bajo un ambiente armonioso,/Despedazando mis pies/,Con latidos al son del oír Y una sonrisa de amor/.Renacimiento;/Encarné en mí/Recobrando color,/Recordando,/Riendo,/Bailando,/Amando.Encontré el disfrute/De aquellas cosas que había olvidado,/Los rayos del sol,/Unos ojos cerrados,/La brisa,/La metamorfosis de un hielo,/Una caricia,/El verde y la luz solar,/El celeste del cielo,/La suavidad,/Un pájaro en vuelo,/El tacto,/El despertar,/La difracción,/La armonía de colores,/La respiración,/El silencio,/La inspiración,/La calma,/Allí reencontré mi alma.