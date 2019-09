La valentía de ser uno mismo

De niños nos “educan y nos enseñan”, cómo debemos comportarnos, cómo debemos contestar, cuándo preguntar y cuándo quedarnos callados, cuándo observar y cuándo participar, cuándo reír y cuándo quedarnos serios, cuándo jugar y cuándo estudiar, si no nos comportamos como los adultos esperan que nos comportemos, nos dicen que somos malos, que así no nos querrán y que no llegaremos muy lejos, de esta manera crecemos sintiendo que no tenemos que prestar demasiada atención a lo que sentimos, porque eso que sentimos en nuestro interior, en nuestra alma, no es bueno para nosotros, así desde muy temprana edad aprendemos a desconectarnos de nosotros mismos, de nuestro propio deseo, de nuestro mayor tesoro, de nuestra autenticidad. Por temor a no ser amados o a fracasar, renunciamos a nosotros mismos, solo para darnos cuenta, en nuestra edad adulta, que la felicidad, la realización y paz interior se alcanza cuando somos fieles a nuestro único y particular sentir.Las respuestas a todas nuestras preguntas están en nuestro corazón, en nuestro ser más profundo, solo que se necesita valor y coraje para conectarnos con nuestro sentir, aquel que va más allá de razones y lógicas, esto lo confirma la historia de numerosos hombres y mujeres que se atrevieron a seguir su sueño y deseo, como Helen Keller, primera mujer sorda ciega que se recibe en la universidad, Alejandro Magno, quema sus propias naves para que la única forma de regresar a su tierra sea en las naves del enemigo que duplicaba el número de su ejército, Milton Erickson, Viktor Frankl, solo por mencionar unos pocos, que la historia reconoce después de mucho tiempo, pero lo importante no es el reconocimiento de los demás, lo importante es nuestro propio reconocimiento, con cada objetivo logrado de acuerdo a nuestro más profundo deseo, alcanzamos nuestra verdad y nos acercamos a la realización de nuestra existencia.* Psicóloga