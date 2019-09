4 tendencias tributarias globales y cómo impactan en las operaciones de negocios

A mediados de este año, se realizó en París la 19° Conferencia Anual de Tendencias de Prácticas Fiscales, tanto de Europa como de Estados Unidos, pero que afecta a empresas de todo el mundo de una manera u otra. TMF Group estuvo presente en este encuentro donde quedó claro que hoy, el mundo es verdaderamente global y también lo es el escenario de la política tributaria, que cambió considerablemente en los últimos años. Y existen buenas razones para creer que continuará evolucionando.Actualmente, las autoridades fiscales globales se enfocan en dos áreas principales:Proteger ingresos fiscalesGarantizar una situación de igualdad entre los proveedores locales y extranjeros, mientras impulsan el crecimiento económico.Son objetivos ambiciosos que resultan fundamentales para que las compañías transfronterizas comprendan cómo se traducen en políticas tributarias y, por consiguiente, cómo impactan en las operaciones de la compañía. A continuación, TMF Group detalla cuatro tendencias clave que surgen de las prioridades globales de las autoridades fiscales.La digitalización de los informes fiscales fue de gran preocupación para la mayoría de los asistentes a la conferencia, dado que requiere que las compañías brinden mucha más información detallada a las autoridades fiscales, y en un nuevo formato.La mayoría de las compañías necesitan realizar revisiones internas, reestructurar procesos y recopilar datos para asegurarse de que tienen la información necesaria en sus sistemas. Pero ese es solo el primer paso; los sistemas corporativos necesitan poder “hablar” con los nuevos sistemas digitalizados de las autoridades fiscales. Esto típicamente requiere no solo una inversión en personal sino también una posible inversión en nueva tecnología. Reportar más información detallada obviamente significa que las autoridades fiscales tendrán una mayor perspectiva de las operaciones del negocio y, por consiguiente, las auditorías serán más frecuentes.El aumento de la preparación de informes fiscales digitales no es un dolor de cabeza para las compañías; las autoridades fiscales están aprovechando las últimas tecnologías de forma creativa para brindar un mejor servicio a los contribuyentes: España lanzó un sistema virtual para responder preguntas sobre impuestos internacionales y en Australia, “Alex, su Asistente Virtual”, un chat virtual, se ha convertido en la cara de varios departamentos gubernamentales para responder consultas fiscales.Las reglas y regulaciones tributarias están en constante cambio, pero uno de esos cambios que es prioridad en la actualidad está relacionado con el sistema del IVA de Europa. En última instancia, la Unión Europea querrá ver un alineamiento entre los principios contables y tributarios en el bloque, y el régimen definitivo del IVA instaurado para que comience a aplicarse en 2022 es un paso hacia esa dirección. Las compañías, en particular aquellas que forman parte de las plataformas comerciales virtuales, necesitan estar al tanto de aquellos cambios y de las futuras medidas transitorias cada año.Uno de los temas principales en agenda es la reforma tributaria en los EE.UU. y su impacto en la estructuración corporativa en el mundo. Las autoridades fiscales de los EE.UU. facilitaron la repatriación de ganancias a las compañías estadounidenses y, como resultado, se espera que crezca el mundo de las F&A. A pesar del aumento en las transacciones y los precios de compra, y teniendo en cuenta que las compañías estadounidenses pueden repatriar su dinero de forma más simple, se preguntan si tiene sentido hacer negocios a través de vehículos europeos. Las compañías que hacen negocios más allá de las fronteras necesitan buscar activamente asesoramiento, y ser proactivas y entender cómo impactará la reforma tributaria de los EE.UU. en sus operaciones.Otro tema central en la conferencia fue el Establecimiento Permanente (EP) y cómo puede desencadenarse a partir de las responsabilidades de los ejecutivos corporativos sénior que viajan. En base a las observaciones del Tratado Modelo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), una responsabilidad fiscal de EP se considera en existencia para una casa matriz si su filial en una jurisdicción tiene la autoridad de cerrar contratos en nombre de la casa matriz. No obstante, hay cierto campo para interpretación, y no todos los países están de acuerdo en una única definición. Es importante para las compañías examinar el rol y las responsabilidades de sus ejecutivos sénior en el contexto de sus ubicaciones a nivel global y sus patrones de viaje, y evaluar toda obligación agregada.Los años 2018 y 2019 son años de consolidación para las compañías globales. Todos los informes adicionales presentados a través de los Precios de Transferencia (PT) y del Reporte País por País (Country by Country Reporting, en inglés) están en vigencia, y es tiempo de cumplir con los nuevos requerimientos.Un creciente número de países fuera de Europa está adoptando los lineamientos y las regulaciones de la OCDE. Es fundamental que las compañías europeas verifiquen si las regulaciones de los PT son válidas en las jurisdicciones a las cuales desean expandirse. Brasil, Argentina y Japón, por nombrar solo algunas, han adoptado la regulación sobre archivos y documentos de los PT. Se espera que en un futuro cercano, los PT sean similares al reporte global del IVA y otros tipos de impuestos “diarios”.Las iniciativas globales como el Proyecto BEPS de la OCDE están en igualdad de condiciones desde una perspectiva fiscal corporativa. Pero siempre habrá incentivos ofrecidos por varios gobiernos para atraer inversión extranjera, a fin de mantener a las economías locales en crecimiento. Una tendencia en alza es la oferta de incentivos fiscales de I&D (Investigación y Desarrollo). Varios países de la Unión Europea ofrecen una variedad de incentivos fiscales para compañías o emprendedores que desarrollen actividades de I&D: deducciones impositivas adicionales, exención/disminución del impuesto a las ganancias para empleados, exención del impuesto a las sociedades, etc. En Rumanía, por ejemplo, se implementa la exención del impuesto a las ganancias y el impuesto a las sociedades. No obstante, para aplicarlos, es muy importante comprender qué documentación adicional se necesita.Existen diversos cambios en marcha. Su empresa debe estar informada y preparada para aprovechar estas opciones y competir de mejor manera en un mercado cada vez más exigente con las regulaciones fiscales.* Global Head of Accounting and Tax de TMF Group.