Economía santafesina con poco para festejar

Después de las elecciones primarias es otro tema y requerirá otro análisis. Pero según el Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe hasta el mes de julio la economía santafesina parecía tener desarrollo digno pese a la crisis generalizada que viene desde el año pasado. El Indice Compuesto de Actividad Económica para la Provincia de Santa Fe (ICASFe) que elabora el CES señala que en el mes de julio presentó una variación positiva de 0,3% respecto del mes anterior. De todos modos, la tasa interanual (julio 2019/ julio 2018) se ubicó en -3,1% y la variación parcial acumulada en el año se calcula en el 0,6%, que si bien es demasiado leve y no amerita un brindis al menos no cerró en rojo.El informe sostiene que “con este dato se comprueba que la economía santafesina había logrado una incipiente recuperación previa al cimbronazo de agosto en la coyuntura macroeconómica nacional”.Las series que tuvieron una variación mensual positiva fueron las siguientes: patentamiento de nuevos vehículos, 5,6% -con el impulso del programa de descuentos aplicado por la industria a partir de los subsidios dispuestos por el Gobierno nacional-; molienda de oleaginosas, 3,5%; consumo de gas industrial, 3,0%, consumo de hidrocarburos para la agroindustria y el transporte, 3,0%; consumo de cemento, 2,0%; faena de ganado bovino y porcino, 1,5%, producción láctea, 0,6%; puestos de trabajo, 0,2%; consumo de energía eléctrica industrial, 0,1%.Para destacar, dentro de los indicadores del sector agroindustrial la molienda de oleaginosas registró un incremento del 3,5%mensual, y un fenomenal 37,9% interanual. La faena de ganado bovino y porcino, por su parte, continúa con un proceso de recuperación importante, siendo las tasas de julio de 1,5 y 6,0%, respectivamente lo que refleja la mayor demanda de China para las carnes argentinas.Con resultado neutro aparece la serie de remuneraciones reales con 0,0% y con variación negativa, los siguientes sectores: venta de maquinaria agrícola, -0,3%; recursos tributarios, -0,5%; demanda laboral, -1,3% y ventas en supermercados, -1,4%.Como síntesis y perspectivas, el CES sostiene que “el ritmo de caída interanual del ICASFe continuó moderándose, llegando a -3,1% en julio de 2019. En este sentido, la fase recesiva iniciada en enero de 2018 continuaba desdibujándose en el contexto previo a las PASO.“Sin embargo, del conjunto de indicadores que componen el ICASFe, aquéllos que se miden en valores monetarios todavía no habían logrado el despegue”, remarca el informe. “Más aún, habiéndose conocido recientemente la aceleración de la inflación en el mes de agosto (3,7% mensual) es posible adelantar que ellos continuarán en terreno negativo. Asimismo será necesario esperar un mayor impacto en los precios como propagación de la devaluación (24,0% adicional desde el 30/07/19 a la fecha).“Por otro lado -sostiene el CES- resta conocer de qué manera impactará el shock en los sectores con alto nivel de competitividad y orientados al comercio exterior; sobre todo en la agroindustria que era la actividad que venía siendo motor de reactivación. “En este contexto, de aquí a fin de año, se prevé una polarización de la situación en los distintossectores, que no contribuirá a la consolidación de la recuperación”, concluye el reporte.