Crecen las consultas por los casos de gastroenteritis viral

Las gastroenteritis de causa viral, que atacan inicialmente a los chicos pero que muchas veces terminan afectando a los demás integrantes de la familia, se han convertido en las últimas tres a cuatro semanas en un importante motivo de consulta en la guardia del Hospital Jaime Ferré como en la de Clínica Nacer.El médico pediatra y director de Clínica Nacer, Daniel Marfort, Mat. 3 327, señaló que se han atendido sobre todo en sala de guardia, muchos casos de gastroenteritis viral y que no derivan en su gran mayoría en internación. En esta época primaveral por lo general estos cuadros son causados por algún virus, manifestándose con muchos vómitos, dolores abdominales y diarrea. Además los más pequeños a veces tienden a no consumir suficiente líquido, lo que les termina causando la deshidratación y ahí optamos por internarlos para hidratarlos y calmarles los síntomas”, explicó el pediatra.La gastroenteritis se puede producir por tres tipos de microorganismos: virus, parásitos y bacterias. Estos organismos, presentes en las heces de un infectado, pueden contaminar alimentos y bebidas, así como otros cotidianos como lo son los cubiertos, platos y otros utensilios, y se transmiten cuando una persona entra en contacto con ellos. También se pueden transmitir de una persona a otra por contacto directo.“Hay que tener en cuenta que los juguetes que muchas veces manipulan los chicos, tienen contacto con el suelo, al igual que un chupete que se cae y la mamá lo limpia con su boca y entra en contacto con gérmenes, y en el caso de esta patología de la que estamos hablando se gesta en las vías digestivas y en la boca”, indicó el director de Clínica Nacer.Al ser consultado sobre las medidas de prevención, resaltó que la principal es la higiene, lavar cada utensilio que se utiliza, lavar bien las frutas y verduras que se consumen al igual que todo tipo de comestibles. Además advirtió respecto a dejar restos de leche en mamaderas fuera de la heladera.“Los pacientes tanto adultos como pediátricos por lo general comienzan a mejorar en 24 o 48 horas ya que el reposo, la dieta y fundamentalmente una buena hidratación ayudan a una recuperación bastante rápida”, explicó el profesional.Por otra parte los bruscos cambios de temperatura también inciden en que continúen las consultas por cuadros respiratorios y gripales.Hoy las mayores consultas se dan por virus productores de gastroenteritis pero se terminó de salir de una gran epidemia de bronquiolitis por virus respiratorios, que no son los mismos que ocasionan las gastroenteritis y eso si fue una epidemia como todos los años, ya que los lactantes de menos de un año son muy propensos a esas patologías por la misma inmadurez en el sistema de defensas y en muchos casos por diferentes complicaciones deben ser hospitalizados."Hasta hace unos 15 días, había tantos cuadros respiratorios que las gastroenteritis pasaban un poco inadvertidas, pero ahora que las bronquiolitis han bajado un poco, comienza a aparecer la gastroenteritis viral", comentó Marfort.