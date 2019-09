Pidió ayuda y fue agredida por expareja y exsuegro

Una joven de 22 años residente en calle Chubut de la localidad de Plaza Clucellas, identificada como Vanesa V., denunció en sede policial de la Sub Comisaria Nº 7 de esa población en la mañana de ayer; que siendo las 21.30 del jueves, se hizo presente en el domicilio ubicado en calle Catamarca donde vive su exsuegro –identificado como Víctor Ignacio B.- en el que también reside desde hace dos semanas su expareja -Claudio José B., de 29 años, y oficio albañil-, con quien tiene tres hijos de 8, 7 y 4 años.El motivo de la visita fue –según sus dichos- para solicitar asistencia familiar para sus hijos. No obstante y en ese contexto la joven madre fue agredida verbal y físicamente por su expareja y su exsuegro, resultando con lesiones físicas según diagnosticó el médico local.Así las cosas Vanesa V. decidió iniciar acciones penales contra ambos, tomando intervención el fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GeFaS) de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, Gustavo Bumaguin, que impartió directivas a seguir.Cabe destacar que, aunque la víctima no solicitó una medida cautelar de prohibición de acercamiento, como agravante se debería señalar que las lesiones dolosas sufridas por Vanesa V., fueron en el marco de violencia de género e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar por parte de su expareja que la agredió.