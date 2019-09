Sub14: La rafaelina igualó en el debut ante Rosario

En la jornada de ayer se puso en marcha el torneo Provincial de selecciones Sub14 en nuestra ciudad y en el primer partido de la fase de grupos, el seleccionado rafaelino igualó 0 a 0 ante sus pares de Rosario. Dicho encuentro se jugó en barrio Los Nogales, en cancha de Ferrocarril del Estado.

Este certamen es organizado por la Federación Santafesina de Fútbol en conjunto con la Liga Rafaelina de Fútbol y tendrá lugar hasta la jornada de mañana, con los encuentros finales.

Todo lo ocurrido en la primera fecha, jugada en la tarde de ayer:

Zona A: Rafaelina 0 vs Rosarina 0 (en Ferro), Verense 1 vs Deportiva del Sur 1 (en Ferro).

Zona B: San Martín 1 vs Paivense 0 (en Sportivo Norte), Ocampense 1 vs Cañadense 0 (en Sportivo Norte).

Zona C: Reconquistense 0 vs Casildense 0 (en Susana), Sanlorencina 1 vs Ceresina 1 (en Susana).

Zona D: Esperancina 2 vs Totorense 0 (en Libertad), Santafesina 2 vs Galvense 1 (en Libertad).



Este sábado continuará el certamen con los siguientes cotejos:



Zona A: Liga Verense vs. Asoc. Rosarina (10:30 hs. Estadio Peñarol)

Liga Rafaelina vs. Liga Deportiva del Sur (10:30 hs. Estadio Arg. Quilmes)

Liga Rafaelina vs. Liga Verense (17 hs. Estadio Arg. Quilmes)

Liga Deportiva del Sur vs. Asociación Rosarina (17 hs. Estadio Autódromo Atl. Rafaela)



Zona B: Liga Paivense vs. Liga Ocampense (9:00 hs. Estadio Arg. Quilmes)

Liga Dep. San Martín vs. Liga Cañadense (9:00 hs. Estadio Peñarol)

Liga Cañadense vs. Liga Paivense (15:45 hs. Estadio Arg. Quilmes)

Liga Ocampense vs. Liga Dep. San Martín (15:45 hs. Estadio Autódromo Atl. Rafaela)



Zona C: Liga Sanlorencina vs Liga Reconquistense (9 horas Estadio Dep. Susana)

Liga Casildense vs Liga Ceresina (10:30 horas Estadio Dep. Susana)

Liga Ceresina vs Liga Reconquistense (15:45 horas Estadio Dep. Susana)

Liga Casildense vs Liga Sanlorencina (17 horas Estadio Dep Susana)



Zona D: Liga Esperancina vs Liga Santafesina (9 horas Estadio Unión Sunchales), Liga Totorense vs Liga Galvense (10:30 horas Estadio Unión Sunchales), Liga Galvense vs Liga Esperancina (15:45 horas Estadio Libertad Sunchales), Liga Santafesina vs Liga Totorense (17 horas Estadio Libertad Sunchales)