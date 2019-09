Así lo diagnosticó el gremialista Pignanelli

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, advirtió que la crisis "se va a prolongar por lo menos por cuatro o cinco años" más, al tiempo que consideró que "los muchachos del PRO" tendrían que haber salido a las calles "hace dos años" para echar a "un López Rega"."Se terminó una etapa que es la peor que me tocó vivir. Conocí desde el Rodrigazo, a (Lorenzo Juan) Sigaut, a (Juan Vital) Sourrouille, a De la Rúa con Cavallo, pero esta es peor, mucho peor. Es una crisis que se va a prolongar por lo menos por cuatro o cinco años", sostuvo el sindicalista.El referente gremial deseó que "el crecimiento industrial, más las economías regionales, el campo y la construcción puedan generar puestos de trabajo" para volver en el menor tiempo posible a los índices de desocupación que había antes de la asunción de Mauricio Macri al frente del Gobierno.En ese sentido, el líder del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) consideró que "hay que hacer un pacto social, pero bien hecho. Hay que ir a la raíz de los problemas, actividad por actividad"."Creo que podemos salir de esto, pero hay que hacer un gran pacto político para acordar un programa a diez o quince años que "posibilite políticas de Estado", añadió.Consultado sobre la posibilidad de que la CGT realice un paro antes de fin de año, Pignanelli señaló que "la gente está en un estado de situación en el que hay que tener cuidado, pero no podemos dejar que la gente no se movilice".