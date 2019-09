El pasado fin de semana, en cancha de Ferrocarril del Estado, se disputaron las finales de Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol, Zona Norte vs Sur, y los que festejaron fueron Florida de Clucellas, Sportivo Santa Clara y el Deportivo Ramona, este último por partida doble.Los resultados que se dieron en cada uno de los encuentros finales:Florida de Clucellas 2 (Santino Hubeli y Bautista Junco) vs Bochófilo Bochazo 0.Florida de Clucellas 0 vs Sportivo Santa Clara 1 (Uriel Zanabria).Deportivo Ramona 1 (Manuel Iglesias) vs Argentino de Humberto 0.Deportivo Ramona 2 (Edgar Erard y Julián Sola) vs Tiro Federal de Moisés Ville 0.