Atlético quiere extender su racha

Luego de conseguir la primera victoria en el torneo, el pasado domingo en Mendoza, Atlético de Rafaela buscará extender su racha y, nuevamente como visitante, seguir sumando victorias para posicionarse de buena manera en la zona B de la Primera Nacional.

Este sábado, desde las 15.30 estará visitando a All Boys en uno de los juegos que le darán continuidad a la sexta fecha. El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez.

La “Crema” viene de ganar su primer encuentro en el certamen por 2-1 ante Gimnasia en tierras mendocinas, luego de un comienzo con tres empates y una derrota. Mientras que el ‘Albo’ aún no pudo sumar de a tres y acumula cuatro partidos perdidos. En su última presentación cayó 3-1 con Quilmes. En sus anteriores presentaciones como local perdió 1-0 vs Defensores de Belgrano y 3-0 vs Brown de Adrogué.

El DT de Atlético, Walter Nicolás Otta deberá realizar una modificación obligada tras la expulsión del uruguayo Sergio Rodríguez (recibió una fecha) y en su lugar estará el rafaelino Alexis Niz, quien tendrá su debut desde el inicio en el actual torneo.

Si bien Otta no confirmó la alineación titular se prevé que esa será la única modificación. De ser así, Atlético mantendría el 4-3-3 y habrá que esperar saber quién queda afuera del banco de relevos ya que concentraron 19 futbolistas.

El probable equipo sería con: Nereo Fernández; Maximiliano Paredes, Alexis Niz, Franco Racca e Ignacio Liporace; Lucas Blondel, Emiliano Romero y Renso Pérez; Ijiel Protti, Alan Bonansea y Leonardo Acosta. En el banco, uno quedará afuera, estarán: Nahuel Pezzini, Gastón Tellechea, Ángelo Martino, Junior Mendieta, Reinaldo Alderete, Enzo Copetti, Matías Godoy y Denis Stracqualursi.



GANÓ FERRO. Anoche se puso en marcha la Zona A de la Primera Nacional, en su sexta fecha, con la victoria de Ferro Carril Oeste por 2-1 ante Nueva Chicago, en Caballito. Bordacahar, de penal, y Asprea anotaron para Oeste, mientras que Mater había puesto en ventaja de manera transitoria a los de Mataderos.



JUEGAN HOY. Zona A. 13.05 (TV) Temperley vs Estudiantes BA, 15.30hs Atlanta vs Brown (PM). Zona B: 15.30hs Villa Dálmine vs Riestra, 15.30hs (TV) Almagro vs Chacarita.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



All Boys: Joaquín Pucheta; Agustín Suárez, Sebastián Martínez, Nicolás Zalazar y Facundo Cardozo; Alan Espeche, Sebastián Navarro, Darío Stefanatto, Marco Iacobellis; Jonathan Benedetti o Lucas Agüero y Facundo Parra. DT: Marcelo Pascutti (interino)



Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Maximiliano Paredes, Alexis Niz, Franco Racca e Ignacio Liporace; Lucas Blondel, Emiliano Romero y Renso Pérez; Ijiel Protti, Alan Bonansea y Leonardo Acosta. DT: Walter Nicolás Otta.



Estadio: Islas Malvinas

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Asistentes: Pascual Fernández y Cristian Arreguez.

Cuarto árbitro: Martín Gonaldi.

Hora: 15.30

TV: TyC Sports Play.