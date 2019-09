Los pilotos evaluarán realizar un nuevo paro

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Los pilotos de Aerolíneas Argentinas y otras cinco empresas aéreas evalúan anunciar un paro nacional el lunes en protesta contra la política aerocomercial del Gobierno.

La situación será debatida en la asamblea general Extraordinaria que realizará la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) ese día a las 13:00 en la sede de la calle Lezica 4031, de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes sindicales señalaron a NA que fueron convocados para esta asamblea los 1.600 afiliados que tiene APLA, aunque no podrán participar todos porque no se prevé afectar las operaciones de las empresas.

"La operatoria de los vuelos será normal al menos hasta las 13:00. En la asamblea los trabajadores decidirán qué pasos se van a seguir en el plan de lucha contra la política aerocomercial del Gobierno. El espíritu es ir a una huelga", dijeron las fuentes.

Si se determina el paro, la medida de fuerza podría afectar los vuelos de Aerolíneas Argentinas, American Jet, Andes Líneas Aéreas, Austral Líneas Aéreas, Avian y DACC Lucha Antigranizo, entre otras.

Según el orden del día, se debatirá sobre la situación general de la actividad derivada de las políticas adoptadas por el ministerio de Transporte y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Entre esas medidas se encuentran el Protocolo de Enmienda a los Servicios de Transporte Aéreo Estados Unidos - Argentina; y el Memorando de Acuerdo de Cooperación para la Doble Vigilancia de la Seguridad Operacional Argentina - Chile.

También está en el temario la afectación de aeronaves con matrícula extranjera y la convalidación de licencias por otros países, señalaron desde el sindicato que conduce Pablo Biró.

En APLA apuntan contra el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, al que acusan de haber "acentuado el proceso de liberalización, flexibilización y apertura total de los cielos argentinos, evidenciando un estado verdaderamente hostil hacia la industria aeronáutica nacional y los trabajadores".

Indican también que el lunes comenzará a operar en la Argentina un avión Boeing B767 con matrícula chilena de la compañía LATAM y los afiliados a APLA sostienen que esto hace peligrar los convenios colectivos de trabajo.

Fuentes de la empresa LATAM rechazaron la situación dado que, argumentan, los trabajadores de los aviones con matrícula chilena operarán bajo la legislación laboral de Argentina y señalaron que el Boeing B767 será usado sólo para la conexión con Miami y no para cabotaje.

Se trata del denominado "interchange", que ya generó una medida de fuerza de los pilotos a principios de julio y que el Gobierno autorizó el mes pasado.