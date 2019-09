La agenda del presidente Macri

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente Mauricio Macri encabezará hoy, en Mar del Plata, el acto de inauguración de las obras de remodelación del aeropuerto "Astor Piazzolla", mientras que mañana hará un breve alto en su campaña rumbo a las elecciones del 27 de octubre, ya que partirá hacia Nueva York para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas.

Hoy, el mandatario tiene previsto arribar a la base aérea de la ciudad balnearia al mediodía junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Macri será recibido por el intendente municipal, Carlos Arroyo, junto al diputado Guillermo Montenegro, candidato de Juntos por El Cambio a jefe comunal de Mar del Plata.

La estación aérea ubicada en la zona de Camet, a siete kilómetros del centro de la ciudad balnearia, demandó una inversión de más de 320 millones de pesos en una obra que apunta a hacer más eficiente y ordenado el flujo de pasajeros en una de las principales ciudades turísticas de la Argentina.

Esta será la tercera remodelación de un aeropuerto que el Presidente inaugurará en la semana, ya que el miércoles hizo lo propio con la terminal aérea de Tucumán y al día siguiente con la de Jujuy.

Dicha inauguración será la última actividad oficial de Macri antes de viajar al día siguiente hacia Nueva York, donde el martes expondrá durante el acto de apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 74.

Será un viaje relámpago a la ciudad estadounidense -no permanecerá más de 48 horas-, ya que el mismo martes que dará su discurso emprenderá el retorno a Buenos Aires para retomar la campaña y cerrar esa semana encabezando la primera movilización del "Si se puede", que tendrá lugar el sábado 28 en el barrio porteño de Belgrano.

Trascendió que en su breve estadía en Nueva York, Macri también mantendrá al menos tres reuniones bilaterales, con sus pares Donald Trump, de Estados Unidos; Xi Jinping, de China y Justin Trudeau, de Canadá.



CON JOVENES

El presidente Mauricio Macri le dijo a un grupo de jóvenes que recibió en la residencia de Olivos que "cuenten" con él y bromeó con la frase "no se inunda más" que generó chistes y burlas en el cierre de la campaña para las primarias.

"Quiero decirles que cuentan conmigo", afirmó el mandatario al grupo de jóvenes que fue convocado a la residencia de Olivos donde, en el contexto electoral, se realizó un repaso de las acciones puestas en marcha por el Gobierno para mitigar y revertir los efectos del cambio climático.

Allí, aludió a la "recurrencia" de fenómenos climáticos fuertes durante su gestión como jefe de Gobierno porteño y señaló: "Hicimos las obras que había que hacer para que no se inunde más, pero falta mucho más... no voy a decir más nada".

Sonriendo, aludió de esa manera la frase que había pronunciado durante la campaña y que fue utilizada especialmente en las redes sociales para realizar una variada cantidad de memes.

Con sonrisas y aplausos los jóvenes celebraron la ocurrencia del Presidente, quien les habló desde una clásica posición de campaña ubicado a 360 grados, en el cuidado jardín de la Quinta Presidencial.

Del encuentro participaron, además, el secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; los diputados nacionales Juan Carlos Villalonga, Josefina Mendoza y Brenda Austin; la titular del Instituto Nacional de Juventud, Adriana Cáceres, y el vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra.