El CCIRR participó del almuerzo por el día de la Industria en Rosario

Como todos los años, La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) organizó este viernes 20, junto a la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) y la Unión Industrial Región Rosario (UNIRR), el tradicional almuerzo por el Día de la Industria en el Domo del Parque Independencia, de Rosario. Estuvieron presentes el gobernador Miguel Lifschitz, la vicegobernadora electa, Alejandra Rodenas, la intendenta de Rosario, Mónica Fein, el mandatario electo, Pablo Javkin, y el presidente de la UIA, Miguel Acevedo.

Como es habitual, durante la ceremonia se entregó el Premio al Mérito Industrial a empresas de la Provincia. En esta oportunidad, Rafaela Alimentos S.A. tuvo una distinción recibida por los hermanos Carlos y Juan Lagrutta y OK Engineering SA, a través de Guillermo Ahmed y Gustavo Kallenbach.

Durante el evento, Andrés Ferrero, presidente del CCIRR, señaló “este es un acto que sirve de repaso a la realidad actual. Esperemos que surja a partir de hoy una mejora, porque los momentos que estamos viviendo son muy delicados”. Por su parte, Mauricio Rizzotto (presidente CIMR) exclamó “los industriales debemos empezar a encontrar caminos para fortalecer a toda la industria Argentina”

A continuación de la entrega de premios, se dieron lugar a los discursos del Presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Víctor Sarmiento, el titular de la Unión Industrial Argentina-UIA-, Sr. Miguel Acevedo y el Secretario de Industria de la Nación, Lic. Fernando Grasso.



PRESENCIA DEL INTENDENTE

No obstante, también se dieron cita al multitudinario almuerzo organizado por la FISFE, el intendente Luis Castellano y el jefe de Gabinete, Marcos Corach, entre otras autoridades rafaelinas. En la ocasión, el mandatario local reflexionó lo siguiente: “Discursos duros y realistas porque la situación lo amerita, porque la industria está pasando un momento muy complejo y porque atraviesa una gran incertidumbre”.“Los diálogos que fuimos teniendo en forma privada se terminaron de reflejar en los discursos. Hoy hay un modelo que no mira, apoya ni potencia a la industria y que no piensa en el desarrollo industrial como la salida de este país. Eso es, justamente, lo que reclaman los industriales”, agregó.

Por otro lado, dijo que “estamos presentes en el evento porque empresas rafaelinas fueron premiadas y merecen el acompañamiento del Estado, y porque muchas son las empresas que vienen a mostrar presencia y la necesidad de que Rafaela sea mirada con un modelo que apoye a la producción”. Además, destacó “la relación público-privada, que es parte de nuestra marca distintiva de ciudad”. Asimismo, contó: “Conversamos con los empresarios cuestiones particulares y lo que tenemos que comenzar a generar de cara al futuro. En algún momento, esto tendrá que cambiar y ya tenemos que empezar a pensar en la salida de la crisis”.

Por último, expresó su mirada para afrontar esta situación: “Ser muy austero, no es un momento indicado para tomar decisiones. Hay un gobierno que ejerce un poder sin tenerlo. Hoy más que nunca debemos trabajar juntos el sector público, el sector privado y el de los trabajadores, porque hay que cuidar el empleo. Y entender que Rafaela tiene que seguir estando en estos lugares reclamando por la necesidad de apoyo al sector productivo porque es mucho lo que nos falta y la necesidad de acompañamiento del Estado provincial y nacional para que podamos poner en marcha a este país”.