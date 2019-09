“La industria tiene potencial”

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, sostuvo que "la industria está, tiene enorme potencial y puede ser competitiva, el tema es sacarle el pie de encima". Al participar del almuerzo anual del Día de la Industria en Rosario, indicó que "la preocupación de la industria es generalizada y tiene que ver con las tasas de intereses, con la falta de créditos y la incertidumbre sobre cómo poder exportar". "Estamos en una situación difícil y complicada, tenemos que empezar a pensar a largo plazo y no estar tanto en la coyuntura", consideró Acevedo y apuntó que "lo que pedimos es salir de esta situación tan complicada lo antes posible para recuperar la confianza y de ahí en más sí aplicar una serie de medidas destinadas a generar trabajo y posibilitar el desarrollo de la industria".Asimismo, dijo que "el obrero argentino está muy especializado, las empresas están tratando de mantenerlos porque a nadie le conviene perderlos, por eso resuelven darles vacaciones y tratar de no despedir". "La pérdida de trabajo se ha dado en todos los sectores, la industria tanto pequeña como grande, la construcción y el comercio, pero todos están haciendo el esfuerzo de mantener la mayor cantidad de puestos", señaló.Por su parte, el presidente de la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe), Víctor Sarmiento, remarcó: "Estamos en una clara emergencia. Hemos perdido 7 mil puestos de trabajo y tenemos unas 320 en procedimiento preventivo de crisis". Y, se refirió a la resolución oficial de otorgar un bono de 5 mil pesos, y consideró que "ese dinero no va a ir a reforzar el bolsillo de la gente, sino que será usado para pagar deudas de los lamentables intereses de las tarjetas de crédito". En esa línea, consideró que "el gran ganador ha sido el sector financiero, que ganó 520.000 millones de pesos con las Leliq; por eso cuando se piden esfuerzos hay que pedírselos a otro sectores y no solo a los que hace muchos años lo hacemos". "Siempre hemos generado trabajo para los argentinos, un país sin industria es un país condenado, sin industria no hay futuro", enfatizó Sarmiento.