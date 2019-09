Lo ocurrido y lo que se viene

El torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, certamen que es organizado por AFA, puso en disputa su séptima fecha. En dicha instancia Atlético de Rafaela se midió con sus pares de Temperley, ganando tres de seis encuentros disputados.Las victorias para la ‘Crema’ llegaron en manos de la Quinta, Sexta y Octava.Este sábado Atlético se estará midiendo con Camioneros, por la fecha 8. Las tres categorías menores jugarán en el Predio del Autódromo en los siguientes horarios: 9hs Séptima, 11hs Octava y 13hs Novena. Las mayores lo harán en condición de visitante.Atlético 2 (Ayrton Portillo y Enzo Gómez) vs Temperley 3.Atlético 2 (Agustín Soria y Agustín Alfano) vs Temperley 0.Atlético 2 (Marcos Sánchez y Ezequiel Nicle) vs Temperley 1.Temperley 2 vs Atlético 2 (Santiago Varela y Marco Rossa).Temperley 0 vs Atlético 1 (Alex Luna).Temperley 2 vs Atlético 0