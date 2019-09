Fernández habló de "respeto y madurez"

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que si llega al Poder Ejecutivo espera tener una relación de "respeto y madurez" con Estados Unidos, al considerar que un país "como Argentina no puede enemistarse" con la "primera potencia del mundo"."Estados Unidos es la primera potencia del mundo, ningún país como Argentina puede enemistarse con Estados Unidos", afirmó Fernández, en declaraciones a Infobae en Bolivia, tras su encuentro con el mandatario local, Evo Morales, y en la previa a su visita a Perú.Dijo que no conoce al presidente norteamericano, Donald Trump, y que no habló "con gente de su gobierno", pero agregó: "Lo único que espero es que Estados Unidos tenga con nosotros una relación de respeto y de madurez como nosotros queremos tener con Estados Unidos".Sobre la política regional, el postulante presidencial sostuvo que su idea es "reconstruir lo que alguna vez" existió, "un continente unido, en donde las fronteras entre los países hermanos se caían y todo era más fácil".En la previa al encuentro con el presidente peruano, Martín Vizcarra, afirmó que esperaba hablar con él sobre "las mismas cosas que preocupan a los latinoamericanos" y de "volver a lograr la unidad de la región"."El presidente de Perú ha tomado posiciones importantes, por ejemplo en defensa de la no intervención de los estados americanos", destacó el postulante del Frente de Todos.En ese marco, también se refirió a la situación de Venezuela, tras el cruce con Nicolás Maduro, e indicó: "Hay que ayudar a que encuentre una salida, y la salida es el diálogo entre los venezolanos, no es la intervención de los terceros países".Fernández, en tanto, habló de Brasil y sostuvo que su "vínculo no es con (Jair) Bolsonaro, sino con el pueblo; lo que tenemos que hacer es potenciar esa unidad, Bolsonaro y yo somos coyunturas, nada más", concluyó.